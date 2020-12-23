元大投信發行的5G相關未來關鍵科技ETF(00876)於今年7月掛牌以來，當時全球股市處於強力反彈行情中，出現第一波獲利了結，此外9月底因行情震盪出現第二波贖回潮，但這些太早下車的投資人都錯過了11月以來股價大爆發期，該基金11月漲幅有3.6%，而12月以來仍持續上揚，再創掛牌以來新高。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊說明，疫情推動數位經濟浪潮，5G手機、基地台、車用電子需求飛升，上游的供應鏈包含半導體產業，被動元件等產業看好未來前景，出現併購、擴建新聞，廠商設備採購需求已率先反應全球各地需求躍升。

建議投資人在全球科技產業鏈中瞄準上游關鍵零組件與設備投資機會，篩選頂尖企業，具全球接單實力，例如晶圓代工龍頭擴廠，相關的上游半導體設備供應鏈如美國設備廠商科林研發(Lam Research)、東京威力科創(Tokyo Electron Limited)優先受惠，而該等個股正是元大未來關鍵科技指數的成分股。

元大未來關鍵科技ETF所投資的產業龍頭包括:全球晶圓代工公司龍頭台積電(台灣)，全球IC設計龍頭高通(美國)，全球車用半導體龍頭英飛凌(歐洲)，全球被動元件龍頭村田製作所(日本)，全球光纖供應商龍頭康寧(美國)，全球5G通訊量測設備服務供應商龍頭是德科技(美國)，中國5G設備連接器龍頭立訊精密(中國)等。

(時報資訊)