鋼價明年第一季漲勢確立，包括中鋼(2002)為首的碳鋼、電爐廠的鋼筋，以及不鏽鋼價明年元月全數上漲的態勢明確，預期明年上半年鋼市穩健發展，鋼價偏向漲勢，鋼廠明年上半年營運表現比今年上半年將明顯好轉。

鋼鐵股因短期漲多，中鋼今日熄火，但中鴻(2014)仍上漲，低價的高興昌(2008)、聚亨(2022)也續攻。中鋼盤價明年第一季將續漲，預料明年第二季仍是穩中求漲；不鏽鋼價明年1月也看漲，至於鋼筋下周盤價預計也將再漲；鋼價到明年農曆年前仍是易漲難跌的格局。

國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋每公噸大漲逾千元，南部鋼廠近兩周累計漲幅更大，本周的額度並已全數接滿單，因此預期下周鋼筋將持續調漲，對豐興、東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等亦有利。

鋼鐵原物料行情飆漲，國際鐵礦石價格創逾九年新高後，續向歷史新高邁進。隨著主要原料價格飆升，預計將推動明年第一季鋼價漲勢不會斷，明年第二季鋼價也可望續穩。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻上周開出明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

此外，國際鎳價原料穩在每噸1.7萬美元之上高檔，隨著主要原料價格攀高，預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)明年1月盤價可望調漲，延續漲勢。不鏽鋼廠明年首季營運亦不看淡，績優股允強(2034)今早股價走穩。

(時報資訊)