辣模CC（西西）外型亮麗，更擁有F罩杯傲人上圍，曾是職業軍人的她，日前上節目分享當兵過往，不過一身低胸迷彩裝更是吸睛，因為裡面似乎沒穿內衣，大尺度性感打扮讓主持人和來賓都驚呼外，在網路也掀起熱議。

CC日前登上《國光幫幫忙之大哥是對的》，穿著迷彩背心的她，因為寬鬆低胸設計，加上裡面似乎沒穿內衣，讓她轉身就滑出白皙雙球，超辣打扮一出場就讓現場驚呼連連，之後她更做起仰臥起坐，畫面震撼讓網友都暴動，直呼太犯規「掉出來了」、「這集重點完全在看CC側乳」。

CC上節目火辣打扮令人驚艷。(圖／翻攝自YouTube)

CC轉身滑出側乳。(圖／翻攝自YouTube)

而被問到為什麼會想當軍人，她也透露因為自己是獨生女，家族中有許多長輩是軍人、警察、公務員出身，爺爺雖然不是軍人，但希望她可以像他們一樣，為了完成爺爺心願，所以才去唸了陸軍專科學校。

而她被問女生讀軍校有比較輕鬆嗎？她也表示軍校沒有什麼男女差別待遇，訓練方式都一樣，她也透露自己能在14分鐘內跑完3000公尺，打靶也幾乎都能滿靶中紅心，連康康都形容她簡直是「現代花木蘭」。

(中時新聞網)