高雄巿議會第4次定期大會23日閉幕，巿長陳其邁依慣例，率局長首長列席。議長曾麗燕致閉幕詞時指出，審查預算的任務尚未完成，府會要共同努力讓高雄更好。據了解，因為還有預算待審，議會明年1月中將加開10天臨時會。

「大家辛苦了！」第4次定期大會任務雖然尚未完成，曾麗燕在23日的閉幕典禮，仍先向全體議員、陳其邁以及市府團隊說謝謝，並感謝市府團隊積極配合定期大會的召開，也感謝全體議員善盡職責，認真問政，捍衛市民權益。

曾麗燕提到，109年已經接近尾聲，過去1年，高雄不論在政治或經濟民生方面，歷經許多考驗，高雄要好及市民生活要改善，府會責無旁貸，一定要共同努力。

第4次定期大會閉幕後，府會隨時舉行聯誼餐會進行雙向交流，曾麗燕表示，希望透過雙向交流，以提升日後開會的議事效率，期盼市府對議員加強溝通，讓高雄的未來會更好。

巧合的是，12月23日是陳其邁國曆生日，今天剛好也是曾麗燕農歷生日。

(中時 )