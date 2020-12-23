獨居在三芝區，78歲的楊奶奶，與老伴離異多年，選擇在自己生長的環境終老，故長年與女兒分隔兩地，且奶奶喜愛品嘗甜點，因生性節儉，捨不得購買蛋糕，華山基金會為了一圓奶奶的甜點夢，特於18日下午，邀請奶奶擔任「米詩堤甜點王國」一日店長，體驗幸福甜點的氛圍。

華山指出，基金會與米詩堤甜點王國瑞芳總店合作，創辦人之一的簡勢琦師傅本身也是在地基隆人，曾遠赴法國與日本研習甜點技術，與友人在九份山下共同打造這座甜點王國，因為認同華山服務理念，12月18日特邀楊奶奶等三位老寶貝體驗一日店長。

華山指出，現場長輩從接待客人、介紹店內商品、點餐和沖泡咖啡，以及手作招牌黃金地瓜泡芙等，奶奶們認真且有耐心地招呼客人，親手製作甜點，體驗告一段落，老寶貝們也在店內享用美味下午茶，品嘗幸福甜點的滋味，為老寶貝們留下難忘的回憶，店長拋磚引玉當天也提供100盒奶酥餅做為愛心義賣，邀請民眾一起響應愛老人，做公益活動。

目前基隆新北地區服務近600位三失(失能、失智、失依)長輩，華山指出，基金會秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」理念，發起第18屆愛老人愛團圓公益行動，希望用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人在農曆新年前夕，感受愛與關懷不孤單。

(中時 )