台科大建築系團隊針對法國羅浮宮戶外廣場提出展覽空間設計，運用聲音及觸覺帶領視障者自由體驗美術館。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大建築系學生將聲音與建築環境結合，在建築上方設計仿生人類喉嚨結構，當空間因日照產生熱對流，風流動經過該結構時，會產生不同頻率的聲音，幫助視障者依據不同聲音區分展覽空間，透過聲音引導漫遊在美術館中，可以自由觸摸立體畫和雕塑感受藝術，作品獲得2020美國建築大師獎(Architecture MasterPrize)室內設計類全場大獎「New Discovery of the Year」肯定。

「美國建築大師獎」(Architecture MasterPrize)是全球最具影響力的建築獎項之一，競賽分為建築設計類、室內設計類、景觀建築設計類，每年吸引世界各地頂尖建築師與學生投稿參賽，今年台科大共有18件作品獲獎，由建築系陳彥廷副教授指導，分別獲得1件室內設計類全場大獎New Discovery of the Year、10件Best of Best與7件Winner。

獲得室內設計類全場大獎的作品「聆光者(Hear the Light)」，是由台科大建築系學生唐經崴、應屆畢業生馬朗文共同設計，針對法國羅浮宮戶外廣場提出展覽空間設計，運用聲音及觸覺帶領視障者自由體驗美術館，透過在展場建築頂層裝設仿生人類喉嚨結構，當建築內因日照產生熱對流，風通過頂層裝置時，會依不同溫度熱能產生五種不同頻率的聲音，以聲音區分空間，幫助視障者判斷所在展區位置。

設計者馬朗文表示，目前美術館大多還是以視覺呈現為主，視障者想要在館場內移動，甚至欣賞藝術品是很困難的，因此團隊希望可以打造一座友善視障人士的美術館，提出利用聲音來區隔室內空間的方法，取代傳統的牆壁及導盲磚，提高移動的自由度，並且在展場內鋪設沙地，沙子的觸感也有助於視障者分辨自己是否還行經在展場裡，搭配展出可觸摸的立體畫和雕塑作品，讓所有人都能感受藝術。

設計者唐經崴表示，建築物運用熱對流來促進通風是很普遍的做法，但是如何將聲音和建築物理環境結合，並且應用在展場空間，對他們來說是一大挑戰，經過長時間的反覆電腦模擬與創意發想，投入大量時間研究喉嚨發聲原理，才終於完成具有仿生人類喉結構的自然光和環境控制系統。

台科大校長廖慶榮表示，今年已是台科大連續第三年在美國建築大師獎中奪得「New Discovery of the Year」，能夠從全世界超過上千件的優秀作品中脫穎而出拿下大獎，台科大學生的作品除了富創新創意，同時也兼具實務應用可行性，學生在創作時往往會被要求建模模擬實際情形，並且不斷調整和修改設計，達到兼顧創意與實用性的作品。

(旺報 )