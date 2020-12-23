比特幣價格今（23）日再度展開漲勢，一度重返24,000美元水準，隨後雖然漲勢小幅收斂，但仍維持強勢上漲格局，帶動台廠中相關概念股如撼訊（6150）、麗臺（2465）、南電（8046）、映泰（2399）及青雲（5386）等股價都大漲3～6％以上，表現不俗。

過去一直不被市場多數認同的比特幣近期狂飆，2020年走勢也如坐雲宵飛車般上沖下洗，日前股價超超24,00美元，抵24,280美元歷史新高，今日再度重叩24,000美元的整數關卡，看好比特幣的投資人更大膽預測明年更機會更受到市場接受，但也將脫不了大幅震盪行情。

比特相關概念股近期股價也隨著比特幣而上而下，日前經過高檔整理後，今日整體概念股都有亮眼表現，除了上述多檔包括板卡、PCB等個股大漲外，智原、信驊、南亞科、威盛、景碩等包括IC設計股、DRAM股及軟板股等，都上漲1～3％以上，比特幣概念股整體表現亮眼。

(工商 )