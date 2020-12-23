韓國疾病管理本部公布周二新增確診數達1,092人，創單日新增確診數第二高紀錄，僅略低於周日最高的1,097人。目前累計確診數上升至5萬2,550人，累計死亡739人。最新民調顯示愈來愈多民眾不滿總統文在寅的防疫表現。

研究機構Realmeter周三公布最新民調，在確診人數不斷攀升之下，六成民眾認為當務之急，是要儘快為大家施打疫苗。

韓國媒體與輿論痛批政府在取得疫苗的工作上太鬆懈，過度依賴國內仍在臨床試驗階段的疫苗，讓民眾不能第一時間取得外國已上市的疫苗。

在輿論壓力下，文在寅政府周二發表聲明，為民眾施打疫苗的計劃不會讓大家等太久。政府原先表示最快明年2月初才能施打。

目前首爾與周邊地區已禁止四人以上的聚會，實施時間從周三開始到明年元月3日，並且關閉所有滑雪勝地與冬季景點，以阻止疫情在耶誕節和新年假期間蔓延。

韓國衛生部周三宣布，由於英國發現新變種病毒，在12月底之前將暫時停止來自英國的航班入境。日本也宣布從周四開始，禁止來自英國的非日本國民入境。

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