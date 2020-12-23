勞動部勞動基金局前組長游迺文涉嫌貪汙炒股一案越演越烈，近日再傳出其在勞動部公職任內曾經酒駕，立委曾銘宗指出，游員曾經酒駕過，卻未送公懲會處理，勞動部官員表示，游前組長在被警方查獲酒駕在102年6月份時，當時行政院仍未公布「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」。

立法院社會福及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會就「如何強化人力仲介公司管理照護移工責任及落實邊境檢疫之具體措施」專案報告。

立委曾銘宗表示，目前僅看到檢調調查，但勞動部行政調查卻遲遲未進行；許銘春說，待檢察釐清後會啟動行政調查。

至於傳出游迺文有2次酒駕紀錄，但卻未送公懲會處理，勞動部官員表示，行政院對酒駕的處理原則是在2013年7月後公布，游前組長在監理會時期遭查獲在2013年6月份。

曾銘宗也建議，許銘春應向行政院人事總處爭取加給；許銘春說，上任後與人事總長討論多次，今年4月送到人事總處，對於加給的方向是支持的。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )