第二十九屆時報金犢獎頒獎-李芷寧(左一)-林心妍(左二)-李采玲(中)-申旻鑫同學(右二)授獎。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

第二十九屆時報金犢獎頒獎-林鎂涓(左一)-申旻鑫(左二)-李采玲(中)-林心妍同學(右二)授獎。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

第29屆時報金犢獎頒獎典禮於12月18日在中視攝影棚盛大展開，景文科大視傳系主任蔡進興及指導老師劉冠辰帶領學生參賽，榮獲銀犢獎、銅犢獎及台灣區前三名。

華人世界最具影響力的青年創意獎項「時報金犢獎」，同時被定位為「青年創意奧斯卡獎」，更是全球廣告設計傳播相關大專院校師生最重視的創意比賽，本屆金犢獎雖受疫情影響，頒獎典禮由過去的上半年延至12月舉辦，徵件數量卻突破歷年紀錄，共吸引了全球1148所院校，取得全球各地超過7萬件作品，經過金犢獎評委激烈評審後，典禮現場頒出金犢獎16名、銀犢獎18名、銅犢獎16名，全台廣告設計傳播相關大專院校的創意新秀齊聚一堂，並同步以金犢獎官方粉絲專頁「金小牛創意俱樂部」及YouTube頻道全程直播頒獎過程，讓得獎學生家人及親朋好友透過線上方式觀看典禮過程。而同時, 大陸地區金犢獎頒獎典禮也同步在西雙版納舉行, 讓全球與會金犢獎的師生們共享榮耀時刻。

景文科大視傳系突破去年的成績，共68件作品入圍外，勇奪12項大獎，榮獲銀犢獎李采玲、申旻鑫、林心妍【衡水之美】，李采玲說：「真的沒想到能獲得銀獎的獎項！在此很感謝老師的指導，不管是在草圖的概念發想又或是到電腦稿，老師都認真的與我們討論，也與我們規劃時間討論，以及給予我們更好的建議！也很感謝組員們的一同努力，和大家的熬夜，才能得到這樣的成績，也謝謝家人的支持，讓他能更有信心的面對。

榮獲銅犢獎-林鎂涓【百子遊記】，林鎂涓也說：「這次非常高興能獲得名次，看到自己一直以來的努力和堅持終於有了收穫，讓他非常感動和欣慰。當時在現場看到自己的作品被呈現在螢幕上也嚇一跳，真的終於能得到那有質感的獎杯了！要感謝劉冠辰老師一直幫助我在創作過程，讓他能夠得到好成績。」

此外，指定主題類／「尊儒重教，魅力永“衡”」城市旅遊形象設計獎，獲獎有第一名-林鎂涓【百子遊記】、台灣區第三名-林鎂涓【GoGo衡水之遊】、台灣區第三名-李采玲、申旻鑫、林心妍【衡水之美】、優勝-林心妍、李采玲、申旻鑫【魅力衡水】、優勝-林心妍、李采玲、申旻鑫【森羅萬象在衡水BeautifulHengshui】。

指定主題類／神奇美麗的西雙版納城市形象設計獎，獲獎有台灣區第一名-李芷寧【西雙版納王冠上的綠寶石】、台灣區第二名-李采玲、申旻鑫、林心妍【探索熱帶】、優勝-廖婷舒【異國文化 在地風情 、西雙版納歡迎您】、一般廣告設計類／台品「新鮮水果」品牌形象廣告設計獎／平面類，台灣區第三名-陳彥婷【First Best-偶速水果】以及技術類／最佳美術設計項，獲頒優勝-陳彥婷【First Best-偶速水果】。

景文科大視傳系近年在各大競賽有著亮眼的成績，景文科技大學視傳系老師劉冠辰表示，視傳系在培養與業界接軌的能力，並以實際的競賽經驗來累積能力，在課堂及透過小組來互動引導同學，以金犢獎為例希望同學們以創意為主導將生活的感受幻化成創作的靈感，進而學以致用以技術來襯托畫面，這次競賽很多的作品都非常完整創意十足，很開心有一個這麼棒的平台讓同學們彼此交流。

(旺報 )