國民黨智庫國政基金會今天公布日本核食民調，高達74.4％民眾不贊成開放進口，有66.9％民眾不認同須開放核食才能爭取加入CPTPP。國民黨立委陳以信痛批駐日代表謝長廷在日本4年，至今一事無成，除了幫日本人說話，看不出來為台灣爭取什麼樣實際利益，且從實際現況來看，「台灣根本不可能有申請加入CPTPP的機會」。

這次民調由智庫委託全國公信力民調公司，在本月15至17日以電話隨機撥號抽樣，有效樣本1077人，在95％信心水準下，最大誤差不超過正負2.99個百分點。

智庫副執行長黃心華指出，駐日代表謝長廷說「若我們比大陸還要晚開放日本核食進口，會讓日本支持台灣的人士沒面子」，有高達77.3 ％民眾不認同，僅有11.5％民眾認同。而如果開放日本核食進口， 62.2％民眾不相信政府有能力為食安把關，僅29.8％民眾相信。

他強調，從各項民調看出，民眾非常重視食安問題，呼籲民進黨政府處理日本核食進口若仍如同萊豬，同樣以強硬且不溝通的方式進行，會引來更多民意反彈。

國民黨立委陳以信指出，民調顯示泛綠支持者當中，反對日本核食進口者，高達59.8％反對，是很特殊的調查結果；不認同謝長廷「沒面子」的說法，也有高達65.5％，所以謝長廷的說法，讓大家懷疑到底是駐在日本的代表或幫助日本的代表？謝的立場應是為台灣人民爭取福祉，卻變成為日本農民爭權益，胳膊向外彎的立場是錯的，要深刻檢討。

陳以信也說，民進黨政治人物紛紛提到開放日本核食進口，才有機會換取加入CPTPP，這根本是欺騙眾的假議題，用假議題換取民眾盲目、沒有根據的期待，很糟糕。

他說，透過在立法院質詢，可發現台灣根本還沒向即將是CPTPP輪值主席國的日本提出申請，11個CPTPP締約國有馬來西亞、汶萊、智利跟秘魯等4國還沒完成國內的批准程序，在4國完成程序前，11個締約國不可能同意第二階段其他國家的申請。

陳以信更指出，4個國家各自有礦產、勞工或特別特定項目希望保護的原因，目前都看不出來短期內可能完成國內批准程序。換言之，第二階段要接受其他國家申請是遙遙無期，因此「台灣根本不可能有申請加入CPTPP的機會」。

(中時 )