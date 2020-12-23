中央流行疫情指揮中心，昨日宣布國內新增1例新冠肺炎本土病例，因感染源明確尚不需停辦活動，但需遵照新規範。台中市政府新聞局23日說，台中跨年暫定如期舉行，但將升級防疫，雖是戶外場域仍將「加嚴」實施出入口管制、設置體溫測量儀；提醒民眾務必配合中央防疫新規範全程戴口罩並禁止飲食，勸導不聽將依規開罰，倘若疫情加劇不排除改採「線上直播」。

市府新聞局長黃國瑋說，針對耶誕、跨年、元旦等大型活動，中央流行疫情指揮中心昨日傍晚與地方政府進行視訊會議，說明新的大型活動指引規範，包含全程佩戴口罩、禁止飲食、攜帶手機全程開機、室內活動入口量體溫並消毒等。市長盧秀燕親自參加會議，她要求市府所有大型活動都應落實中央新規範，全力守護民眾健康。

黃國瑋指出，台中跨年防疫再升級，水湳中央公園、大里仁化公園雖為戶外開放空間，仍將「加嚴」實施出入口管制，設置圍籬及紅外線體溫測量儀，確保參與者體溫正常；依據中央新規範，居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者，均不得參加活動。

黃國瑋表示，台中跨年舉辦以來並未設置公辦攤商，當日現場也會再增加工作人員巡檢人潮佩戴口罩情形；他提醒參與者務必遵守中央新規範，全程戴口罩、除補充水分外禁止飲食，如勸導不聽，將依中央流行疫情指揮中心規定開罰，全民共同守護國人健康。

新聞局強調，場內如有民眾感到身體不適，現場設有醫護站及留觀室，由專業醫護人員協助照護並視情況送醫院檢查。台中跨年目前暫定如期舉行，並將配合中央防疫政策持續滾動調整，倘若疫情加劇評估不宜開放民眾聚集，將調整為「線上直播」，民眾可在家中透過電視或手機平台同步收看台中跨年晚會節目。

(中時 )