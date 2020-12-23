帶有神秘紫色的嘉明湖款，深受年輕人喜愛。(聚茂生技提供／吳建輝彰化傳真)

護國神山直接印在口罩上，就像「戴」著這股力量，與護國神山一起對抗疫情。(聚茂生技提供／吳建輝彰化傳真)

台灣百岳口罩，像是玉山、雪山、合歡山、奇萊山、南湖大山等台灣知名山岳，手繪清晰溫暖的風格，吸引不少山友爭相購買收藏。(聚茂生技提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情又升溫，政府開始祭出相關防疫措施，民眾也紛紛開始購入準備囤積口罩，台灣本土廠商聚茂生技公司，今推出手繪台灣百岳造型口罩，不僅山友直呼好美，也讓一般民眾心動不已，聚茂公司總經理賴明毅說，口罩守護台灣，就像台灣護國神山玉山守護我們一樣，希望「戴」著這股力量，帶領台灣繼續成功抗疫。

新冠肺炎疫情開始，許多民眾開始走向戶外，登山健行近來變成台灣民眾相當熱門的運動，聚茂公司推出台灣百岳口罩，像是玉山、雪山、合歡山、奇萊山、南湖大山等台灣知名山岳，手繪清晰溫暖的風格，吸引不少山友爭相購買收藏，推出限量20萬個，已經賣超過6成。

聚茂公司總經理賴明毅，疫情肆虐全球即將屆滿１年，台灣成功擋下疫情，除了感謝首在第一線的醫護人員，還有民眾皆配合中央所訂定的相關防疫措施，路上皆可看到戴著口罩的民眾，我想這是台灣領先全球最重要的原因，希望民眾戴著護國神山的口罩，能夠一起努力打倒疫情。

協理賴淑茵說，手繪台灣百岳口罩接在台灣生產製造，並採用食品及油墨印刷，一共推出10款造型，包裝也走手繪風格，同樣以玉山、武陵四秀等主題，目前在各大網路店商平台推出，在歲末年終送給親友，也能寄到國外，不僅防疫，還能讓外國人見識到台灣之美。

(中時 )