甜姐兒林舒語從《大學生了沒》以「黎兒」出道，在戲劇《我的自由年代》、《我租了一個情人》都有演出，不過林舒語正值事業起飛之際，在2015年與圈外男友奉子成婚，當時小倆口交往半年就發現懷孕，林舒語自己也超驚嚇，而當時老公得知林舒語懷孕，還消失了整整半小時。

30歲林舒語在2015年嫁給圈外老公，夫妻育有一對兒子「多多」、「圈圈」，林舒語近日則登上《命運好好玩》，分享當年發現自己和老公交往和懷孕的過程，林書宇表示她和老公交往時，就覺得對方和別人不太一樣「給我很穩重和安心，他會讓我看到家的感覺」。

小倆口交往快半年就發現懷孕，林舒語認為「雖然是意外，但對我來說是一個禮物」，而當林舒語告訴男友時，對方反應卻是「他拿著驗孕棒就離開家裡了」，林舒語看著男友一個字都沒有說就衝出門，讓她崩潰大哭，心想對方可能就不會回來了。

結果，半個小時後男友回來了，對方很冷靜地走進家門「他說他決定好了，要跟我走下去，妳就把小孩生下來」，原來男友衝出門是要讓自己冷靜下來，思考經濟狀況、是否能給林舒語一個未來，也讓林舒語直呼：「是蠻認真在思考」。

【精華版】交往半年未婚懷孕 男友反應讓林舒語心碎

(中時新聞網)