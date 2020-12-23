教育部今天表示，自109學年度第一學期開始，調增每件學習歷程檔案上傳容量上限至文件檔4MB、影音檔10MB，讓學生建置學習歷程檔案的內容上限符合其完整性，並兼顧將來作為大專校院個人申請及甄選入學備審資料之品質期待。

目前學生學習歷程檔案每件上傳容量文件檔2MB、影音檔5MB限制，發生有因容量限制造成無法完整呈現內容，或因過度壓縮影響解析度品質，教育部徵詢各方意見後，決定調整上傳容量限制。

學習歷程檔案資料類型，分為文件檔及影音檔，其中文件檔多屬以文書處理軟體轉檔為PDF、或將手寫資料透過手機拍照或掃描後以圖檔上傳，影音檔案多屬使用手機拍攝。

教育部表示，為使上傳容量符應目前照片、影像檔常見容量規格，因此，調增每件學生學習歷程檔案上傳容量文件檔至4MB，其4MB文件檔的內容大約可包含15張圖文資料。

在影音檔部分，調增影音檔每件上傳容量至10MB，mp3音檔約可錄製6分鐘、mp4影音檔以480P SD畫質約可錄製50秒、720P HD畫質約可錄製20秒。

此外，若學生參加大專校院個人申請及甄選入學時，欲報考之校系如有特殊作品需求（如美術、設計、音樂、影音創作、動畫等），仍可在第二階段指定項目甄試時，透過校系指定方式，提交其他相關有利審查資料。

教育部表示，為避免學生於學期末時，既須準備定期評量考試，又須同時完成並上傳「課程學習成果」至「學習歷程學校平台」，並讓教師有充分的認證作業期程，除三年級第2學期以外，作業期程均應至少延長至該學期「休業式結束後2周」。有關三年級第2學期學生上傳及教師認證期限，教育部於通盤檢視後公布。

(中時 )