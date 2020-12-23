一名來自紐西蘭的機師，攻破台灣引以為傲的「本土防線」，更害廣達集團女員工染疫，中止我國連續253天零確診紀錄，並引起各界議論紛紛。而今(23)日台北市議員徐巧芯在臉書上貼出一張「染疫機師12月9日在台北路徑圖」，指出指揮中心對於該機師9日的行程毫無消息，但該路徑圖上卻顯示他曾在當日經過許多人潮密集的地方，砲轟指揮中心：這麼重要的消息，為何不公開？

徐巧芯表示，她在地方收到一張關於案765在12月9日的行程表，而在該表中，案765的行程竟與中央指揮中心所公布的完全不同，在中央所公布的消息中，案765當天中午的行程完全空白，但該行程表卻顯示案765去了「日本交流協會」以及松山區等其他地方。

該圖導致當地居民非常緊張，徐巧芯向台北市衛生局等單位查證時，相關單位卻遲遲無法做出確認，只好打給上述的店家詢問，得到的回覆是「確實有這件事」。

也就是說，這張行程表並非空穴來風。徐巧芯想問，為何流行疫情指揮中心的疫調只公布一半？案765的行動軌跡在9日真的如指揮中心所說的一個地方都沒有去嗎？「還是說是因為涉及日本交流協會，所以不敢公開嗎？」

徐巧芯痛批，都甚麼時候了！拜託指揮中心請秉持公開、透明的立場，說明清楚！讓民眾能夠好好防疫，保護自己，而不是只能靠自己的力量探聽消息！

徐巧芯的這個爆料讓網友們怒了，紛紛回文表示「疫情中心早就不具任何公信力了！」「這個疫情調查沒有強制力嗎」、「太過份！政府到底什麼心態」、「都是人多的地方，嚇死人」、「連疫調都可以大小眼嗎」、「防疫最大的破口來自於說謊與掩蓋真相」。

徐巧芯隨後更新了該則貼文，將染疫機師的行程圖撤下，並表示收到媒體訊息，流行疫情指揮中心要求不得外傳疫調資訊，包括要求媒體都要下架，因此把圖片先刪除。擔心有人轉傳被指揮中心罰錢。對於9日案765去了哪裡的質疑保留，相關查證也都是真的，圖上的資料基本上也是真的，但台北市的朋友不用擔心，市政府第一時間都去消毒了

(中時新聞網)