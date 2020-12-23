因製藥業者宣稱現有問世疫苗，可能對變種新病毒株有效用，在生醫類股領漲下，周三日經指數早盤收小紅。另外，科技股也出現上漲局面，因蘋果電腦將其新事業體，瞄準電動汽車產業。日經225指數早盤收26470.94點，上漲34.55點，漲幅0.13%。東證股價指數早盤暫收1759.72點，下跌1.4點，跌幅0.08%。

製藥類股上漲1.02%，製藥業者預估，已開發問世的疫苗對英國新發現的變種病毒株仍有效，藥商也表示將進行實驗來確認此點。

生醫類股或許可以從這波新冠病毒橫掃全球之際獲利，但投資人更擔心疫情對全球經濟造成巨大衝擊。

Monex證券首席策略師Takashi Hiroki表示，藉由買進生醫類股，賣出受景氣明顯影響的族群，讓市場投資變得更保守且具防禦性。

據悉，蘋果電腦新事業群將移往電動汽車生產，隔夜美股納斯達克指數在創新高後，通訊傳播類股也跟著上漲0.16%。

日股早盤中漲幅最大之一，分別是第一三共株式會社與花王株式會社，分別上漲2.81%和1.39%。不過，金融和原物料業者走跌，表示市場操作還是保持謹慎態度。

在表現最差方面，本田汽車下跌2.43%，其次是軟銀集團跌1.79%。日本汽車製造業，早盤股價受到壓抑，因日本媒體報導，日本政府將訂定至2030年中，禁止再賣傳統汽油新車。

(時報資訊)