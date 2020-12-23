美國證券交易委員會（SEC）周二宣布，企業可透過直接掛牌方式在紐約證交所籌集資金，不必因股票暴漲而損失收益，也不需向華爾街銀行支付高額費用。

美國證券交易委員會周二批准在紐約證交所「直接」上市的計畫，讓渴望上市的公司可直接向投資人出售股票，此舉可能顛覆美國的首次公開發行（IPO）市場，數十年來通常都由投資銀行負責組織IPO、對機構投資人推銷，並為準上市股票提供交易方面的支持。

該委員會此前批准公司可直接掛牌，但不得在過程中籌集資金。

在經過相關產業數個月來的討價還價後，這樣的改變將有助於降低批評者認為過高的承銷費用，此筆費用是企業尋求上市時的一個重大阻礙。這對科技公司與新創企業尤為重要，因為兩者都將因這項新規而獲益匪淺。

紐約證交所總裁Stacey Cunningham發布聲明表示，這對我們資本市場而言，是改變遊戲規則的重大變革，提供一般投資人公平的交易環境，並為正在尋求此類創新改革的公司提供另一個上市途徑。

不過也有部分投資者團體提出警告表示，這項改變可能削弱對投資人的保護，因為銀行在承銷時會對這些公司進行盡職調查（due diligence）。

美國證券交易委員會民主黨籍委員Caroline Crenshaw與Allison Lee投下反對票，他們表示：「沒有傳統承銷商的參與，意味著投資人將失去重要的保護，即一個把關者來確保在IPO相關訊息披露是準確無誤的。」

(時報資訊)