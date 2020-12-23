銅箔加工費及銅箔基板價格喊漲，市場預期，銅箔加工費及銅箔基板價格調漲，有助於銅箔基板廠及銅箔廠明年毛利率及獲利，在漲價題材助攻下，銅箔廠-金居(8358)及榮科(4989)今天盤中股價亮燈漲停，台光電(2383)、聯茂(6213)及台燿(6274)股價也連袂大漲。

近期銅價連番飆漲，樹脂報價及玻纖布價格亦平均上漲約20%到30%，上游原材料價格漲勢難止，且電動車滲透率快速提升，帶動鋰電池銅箔需求大增，加上5G相關高頻高速應用激增，新興應用加上供應端出狀況，讓銅箔代工費及銅箔基板廠漲聲響起。

目前聯茂及台燿等銅箔基板廠為反應上游銅價、玻纖及樹脂價格上揚，已針對大陸地區客戶調漲價格，平均漲幅約5%到10%，原本處於觀望的銅箔廠也在客戶需求強勁及反應成本下，榮科已調漲3%到5%的加工費，金居亦開始與客戶協商調漲代工費。

榮科為電解銅箔廠，主要客戶為手機、消費性產品及家電相關銅箔基板(CCL)及PCB廠，看好5G高頻高速產品需求，榮科近兩年陸續開發出反轉箔、超低表面粗糙度銅箔及極低粗糙度銅箔，其用途為Server板及多層板使用之內層細線路薄板，公司亦開發用於晶片相關特殊板卡用銅箔，榮科表示，5G帶動高頻高速產品需求強勁，公司現有產品已開始出貨，預估今年高頻高速產品佔比可望達20%，雖然5G基地台客戶較為保守，但高頻高速需求逐年增加是趨勢，希望明年佔比能較今年增加3%到5%，達到23%到25%。

榮科現有四條產線，月產900噸銅箔，年產約10500噸，公司近期也新增一條高階VLP(Very Low Profile)產線，已於年底小量生產，量產後年產200噸銅箔，榮科表示，新產能將全數開發未來5G高頻高速應用等高毛利產品。

榮科前3季稅後盈餘為2885萬元，每股盈餘為0.19元，累計前11月合併營收為25.34億元，年減7.28%；由於消費性產品及家電需求強勁，若疫情及中美貿易戰等不利因素能控制，榮科預估，明年有機會比今年好。

(時報資訊)