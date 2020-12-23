老人家深夜騎著摩托車，來到中市大里區十九甲派出所，原來滿臉疲憊的77歲的蔡阿公一大早從南區騎著摩托車出門，足跡遍佈大甲、花壇、最後到大里，迷路了，員警一查果然阿公家人已通報協尋，立即聯繫到家人助阿公平安返家，其家人也在社群臉書上貼文感謝警方協助。

騎了100多公里！台中市警局霧峰分局十九甲派出所員警，聽了因迷路求助蔡阿公的描述，也不禁咋舌！原來蔡阿公19日上午8點多從台中市南區的住家騎著機車外出四處繞，有騎到市區也有騎到大甲，甚至騎到彰化的花壇，直到晚上10點多，帶著臉倦容的蔡阿公，才來到大里十九甲派出所求助！

中市警局霧峰分局十九甲派出所，協助迷路的蔡阿公找到家人助返家，家人在社群臉書貼文感謝。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

值班員警劉偵慶、詹淳守立即著手調查，並給水請阿公先休息，經耐心詢問阿公身分資料後，果不其然發現阿公為失蹤人口，立即聯繫到家人，到所接人，電話那頭阿公家人表示，早上發現阿公不見時，急得到處找人，也在網路上貼文找人，接到通知後，總算放下了心中的大石，十分感謝警方、臉書網友、不知名里長、救難協會的幫忙。

霧峰分局長陳家銘表示，最近天氣變化大，同仁能在深夜前幫助阿公回到溫暖的家，對警方而言是完成了一項極具意義的任務；同時也呼籲家中如有失智或記性不好的年長者，可佩帶名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。

(中時 )