屏東一位超商店員阿宗（化名）遭店長控告業務侵占，分別為2019年1月偷拿1個1元塑膠袋，以及為自己的iCash卡加值100元、128元等3案。屏東地院審後認，前2案判決無罪；第3案則被高雄地院判刑4月，可上訴。

據判決書指出，檢方調查，阿宗在一間便利超商擔任店員，2019年1月7日在門市值班時，要下班之餘便默默將塑膠袋折疊後塞入口袋，並向林姓店員購買了兩杯咖啡，僅付了兩杯咖啡的錢即揚長而去，案經女店長發現後報警提告。

屏東地院審理時，阿宗承認有拿塑膠袋離開，但否認犯行。法官勘驗Line對話紀錄，發現阿宗遭女店長控告後曾傳賴向當時結帳的同事求助，「哥，昨晚我結咖啡的時候，我說順便幫我結個袋子，你好像沒結到，我剛剛看發票明細只有咖啡而已，現在大姐（意指店長）PO那影片意思說我為了一塊錢的袋子也要貪；那要怎麼辦」等語。

法官再勘驗監視器後發現，阿宗當時結帳時並未刻意隱瞞持有塑膠袋一事，孰料因他先持有袋子，即認為是侵占，何況阿宗已支付兩杯咖啡的錢，不可能貪圖1元的塑膠袋，以此判定無罪。

另外，2018年9月23日阿宗曾透過店內系統替自己的iCash加值100元，因未在收銀機放入等值現金，店長提告卻因罪證不足判無罪。2018年9月30日間，阿宗再次透過店內系統替其加值128元，阿宗聲稱當時是幫客人加值，對此同事出面作證當時並未有客人，法官採信證人說詞，遭高雄高分院判刑4月，可上訴。

(中時新聞網)