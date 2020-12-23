軟銀鷹隊今（23）日與明星球員柳田悠岐換約，為了獎勵他傷癒復出立刻繳出佳績，協助球隊完成「日本一」四連霸，特別為他加薪4000萬日圓，使其明年的年薪上升到6億1000萬日圓（約630萬美元或1.79億新台幣），追上2002年讀賣巨人隊的「酷斯拉」松井秀喜，並列本土野手史上最高薪紀錄。

柳田悠岐去年動手術，養傷復健以致成績不佳，但年底球團仍與他簽下5年合約，今年的年薪5億7000萬日圓，這讓他非常感動！今年果然繳出打擊率3成42、全壘打29支、86分打點的好成績，整季只缺席1場，146支安打也是太平洋聯盟打者之冠；球季結束後並獲得洋聯年度MVP、最佳九人獎（外野手）的肯定。

柳田悠岐表示，他很高興今年獲得年度MVP，「有人告訴我今年打出很棒的一個球季，我很欣慰！明年我會保持健康的身體，把自己準備好，打出更好的成績。也會協助球隊在太平洋聯盟拿下二連冠，以及更重要的日本大賽五連霸。」

日職史上本土球員最高薪是今年巨人隊投手菅野智之，以及橫濱隊終結者「大魔神」佐佐木主浩的6億5000萬日圓。柳田悠岐明年若再打出像今年的成績，以軟銀集團的財力，很有機會讓他寫下日職本土球員史上最高薪紀錄。

(中時 )