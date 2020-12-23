台中市政府配合中央新規範，全面升級防疫規格。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

配合防疫升級！「台中好YA誕」禁飲食全程戴口罩。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「台中好YA誕」開展以來每天吸引上萬人次參觀，因應台灣新增新冠肺炎本土病例，台中市政府配合中央新規範升級防疫規格，23日宣布即日起柳川、綠川、舊台中火車站前廣場三展區，參觀民眾需全程戴口罩；另為降低群聚機會，柳川耶誕水舞燈光秀將調整為每日18時至21時整，每小時一場，取消週五、六、日首場震撼版，防疫加嚴為民眾健康安全把關。

新聞局指出，「台中好YA誕」展期從12月11日至27日，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，創造浪漫震撼的視覺饗宴；舊台中火車站前廣場的耶誕樹「禮讚之樹」以9999朵彩結手工組成；綠川也有夢幻的「神秘白馴鹿」燈飾，到台中可以一次欣賞水舞、燈光、音樂精彩表演。

新聞局長黃國瑋說，展場雖是戶外空間，但為全面落實防疫，市府除要求參觀民眾全程戴口罩，也加強現場廣播提醒及工作人員宣導頻率；即日起市集攤位將不再提供試吃，場內除補充水分外，全面禁止飲食。市府相關單位將加強巡檢，未戴口罩經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

新聞局強調，為減少群聚造成疫情風險，柳川耶誕水舞燈光秀原為每日17時30分至21時30分，每半小時一場，即日起調整為每日18時至21時整，每小時一場，並取消週五、六、日首場震撼版。民眾應注意個人衛生，戴口罩、勤洗手，保護自己，也保護他人。

(中時 )