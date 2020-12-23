國內連續253天零本土確診破功！中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布新增1例本土病例（案771）為廣達集團女員工，其感染源就是(案765)紐西蘭外籍機師，且這名機師僅居家檢疫三天就進入社區趴趴走，消息曝光後，機師被瘋狂起底，現在機師圈又爆料，傳出他早在巴黎外站時就不守規矩，到處趴趴走。

陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰昨晚在臉書發文表示，機師圈再爆出這名紐西蘭籍的機師，早在先前飛巴黎外站時就已不守規，外出趴趴走，但公司卻未直接開除；甚至染疫之後，面對疫情指揮中心疫調也非常不配合，故意不說出和他密切往來的女性友人行蹤，導致台灣再現本土案例。

蘇一峰指出，案765除了面對疫調非常不配合外，更傳出他入住負壓病房時態度非常不配合、一直發脾氣，常咄咄逼人問問題，也不願意配合醫師、護理師。據傳案765認為檢驗報告是假的，是台灣人要害他，只是因為同事被感染，台灣政府就急著要找代罪羔羊，根據同事的片面之辭就判定他有生病。甚至一直到昨天早上，案765都認為自己沒有生病，是台灣人惡意中傷他，硬要把他抓進醫院。

消息曝光後引起全民公憤，網友氣炸，紛紛留言「照顧這瘋子真是浪費醫療資源，叫他快滾」、「直接火化吧，不要浪費我們的健保」、「案765不但沒有責任感、沒有道德觀，還人在福中不知福」、「真的很可惡」、「這樣態度，為什麼不趕他出境，以後都禁止他來台灣」。

長榮航空已回應，全面配合中央流行疫情指揮中心疫調，消毒公司、航機，對於機師違規、妨礙疫調，將召開事實調查委員會及紀律委員會，若違規屬實將予以免職處分。

253天本土零確診破功！陳時中親上火線說明

(中時新聞網)