迎2021年倒數最後一周，新光三越為跨年加碼回饋百萬會員推出跨年禮，自25日至明年1月3日會員點數1點變10元，扣30點即可獲300元抵用金，扣300點兌換3,000元電子抵用金，等於用1點就可換取10倍購物金。

此外，2021年元旦連假三天全台各分店，只要扣會員點數10點，即可換得斗南農會台灣米、奧利塔葵花油、黑豆桑醬油。

新光三越截至11月全台業績總體正成長，且截至12月下旬全台業績已衝破800億元，年底前按例回饋會員；新光三越指出，APP扣30點就能兌換300元電子抵用金、扣300點兌換3,000元電子抵用金，等於用1點就可換取10倍購物金，同時再搭配上跨年慶首推10大必買夯品與冬換季流行服飾5折起等多重回饋，不論是添購禦寒服飾、還是採購質感家電等，善用會員點數聰明消費，就能輕鬆省很多。

而新年元氣來店禮，則提供新光三越會員元旦連假三天期間到全台各分店，只要扣會員點數10點，就能兌換到市價110元的斗南農會味自慢香台灣米、市價250元的奧利塔頂級葵花油、市價220元的黑豆桑黑金缸底醬油、市價210元的獅王奈米樂濃縮洗衣精、市價195元的神戶齊藤咖啡店系列80g、市價155元的格力高POCKY系列9袋入共6大人氣暢銷的民生用品。

新光三越全台貴賓卡會員逾230萬人次，APP亦逾150萬人次，直接掃QRcode輕鬆下載新光三越APP，除了可同享點數好康回饋活動之外，即日起下載APP更有機會將最新「小米65型智慧顯示器」帶回家，同時再綁定新光三越行動支付skm pay並於線上消費任一筆更能參與「當筆消費整單免費」活動。

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