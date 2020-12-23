歌手信和小9歲的圈外女友WeiWei交往17年，感情穩定的兩人，一度傳出即將走入婚姻，不過卻驚傳早在好幾個月前就已經分手，對此經紀人也證實消息屬實，讓所有粉絲震驚不已。

信對交往17年的女友WeiWei疼愛有加，兩人愛的足跡遍及世界各國，另外WeiWei與信的女兒「小丸子」相處融洽，幾乎把她當做親生女兒疼愛，交往期間雖然結婚消息頻傳，但最後證實皆是空穴來風，不過在友人眼中即便沒有結婚證書，兩人關係早已形同夫妻，未料日前WeiWei才貼上她和信及向華強參加安以軒封肚趴的合照，今天就爆出兩人已經分手的消息，讓所有人皆難以置信。

根據《三立新聞網》報導，信的經紀人證實分手一事，而且兩人並沒有因為分手撕破臉，感情反倒晉升為像家人般一樣親密，跨年還相約要去台東看阿妹演唱會，對於外界的關心，經紀人僅簡單表示：「謝謝大家關心」。

信與WeiWei的戀情歷經不少風雨，一度傳出女方疑似與追求者互傳曖昧簡訊，讓信氣到搬出愛巢，2017年更傳出結婚生子的烏龍婚訊，不過先前傳出2020太過無常，讓信打算明年與WeiWei登記結婚，也準備在台北南港置產買新房，但如今已成為兩人的回憶。

(中時新聞網)