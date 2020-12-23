桃園市長鄭文燦提到，旭富製藥蘆竹廠是使用合法的工業區，但海湖坑口工業區是舊省府時代報編未完成的工業區，整個海湖坑口工業區因為報編未完成、公設不足，桃園市府有意要擴大，推動蘆竹產業園區的計畫。

鄭文燦說，由於先前部分的地主不贊成，然而暫緩推動，但海湖有許多廠商缺乏聯外道路、排水系統等，因此即便是舊省府時代，桃園市府仍會將它納入工業區的聯繫回報，不會因為未完成的工業區就因此變成孤兒。

(中時 )