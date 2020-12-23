鄭文燦：協助推動海湖工業區發展 12:462020/12/23 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦23日出席南崁國中藝采樓啟用典禮。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦提到，旭富製藥蘆竹廠是使用合法的工業區，但海湖坑口工業區是舊省府時代報編未完成的工業區，整個海湖坑口工業區因為報編未完成、公設不足，桃園市府有意要擴大，推動蘆竹產業園區的計畫。 鄭文燦說，由於先前部分的地主不贊成，然而暫緩推動，但海湖有許多廠商缺乏聯外道路、排水系統等，因此即便是舊省府時代，桃園市府仍會將它納入工業區的聯繫回報，不會因為未完成的工業區就因此變成孤兒。 尋找新台股護國神山 黃天牧：這六大產業有望 旭富藏1050公斤金屬鈉遭重罰70萬 桃全面清查700家化學業者 (中時 ) #工業區 #海湖 #推動 #未完成 #鄭文燦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨年恐有寒流 連凍3天 專家：台北下探8.5度 08:202020/12/23 生活 棲地海砂驟減 海瓜子加強復育 04:102020/12/23 地方新聞 綠公布民調 自我感覺良好大內宣 04:102020/12/23 焦點新聞 鄭柔美攜手鄭在詠繼續辦案 04:102020/12/23 娛樂新聞 廣達妹密切接觸者171人一採結果出爐 27人有症狀 12:242020/12/23 生活 兩大經典豫劇 賀歲公演 04:102020/12/23 產業特刊 大同高層大亂鬥 林文淵「被請辭」董事長，今開董事會推盧明光接棒 04:102020/12/23 財經要聞 展現青創潛力 光復新村店家獲台中十大伴手禮好禮標章 10:592020/12/23 生活 5G與AIoT進駐 高雄加工區大翻身 04:102020/12/23 地方新聞 塭仔圳7000間廠房找新家 五股工業地價、租金翻一倍 11:102020/12/23 房市新訊 中華電領銜 進駐高雄加工區 04:102020/12/23 產業．科技 寶島熱門新聞 獨》現代老萊子畫3D彩繪 打造空中魚屋娛親 - 寶島 彰化縣裁併小校 6國小列觀察名單 - 寶島 東大附小運動會 7成以上班級被判犯規 - 寶島 全台最高「真的」耶誕樹 苗栗通霄平安夜點燈到明年3月 - 寶島 花蓮7旬翁為搶台鐵紀念套票「0001」號 搭帳棚夜宿枋寮站整整2天 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。