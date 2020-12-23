有些人特別會製造生活情趣，和他談戀愛每天都好像在過情人節，不過星座運勢網站「醬子聊星座」點名以下3個星座，談戀愛時不夠浪漫，很容易讓戀人覺得無趣，甚至會因此分手！

▍第三名：水瓶座

在認識階段會覺得水瓶很有趣又很好玩，跟他交往一定很快樂，結果真的在一起後，發現水瓶有自己的小天地，而且容不下其他人，就算是自己的戀人，水瓶也依然不會改變，甚至他會覺得戀人是自己人，不用演出和樂的樣子。很少人可以長期忍受這樣自我中心的水瓶，還不如回到朋友關係還比較快樂。

▍第二名：金牛座

金牛個性比較沈悶，尤其面對自己喜歡的人，更是話少又木訥，金牛跟朋友相處時可以無話不談，一旦和戀人獨處，金牛腦子會直接短路，擠不出話題。金牛對戀人貼心是真的，不浪漫也是真的，如果選擇金牛，那就務實一點，金牛對真心愛的人很捨得花錢，身為另一半，就享受這一切吧！

▍第一名：摩羯座

摩羯座真的是無聊第一名，就算跟他確認交往，也很難感受到熱戀的甜蜜，對於自己的情人，摩羯的相處方式很像對待家人，很不像是在談戀愛，一定會有關心和照顧，但缺乏驚喜和浪漫。若想要跟這樣的人談戀愛，只能調整自己的心態，畢竟務實的摩羯還是很適合當結婚對象的！

(中時新聞網)