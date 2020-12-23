枋寮火車站23日推出1500份「南迴線電氣化暨枋寮站升等」紀念套票，當中搶到0001號的70歲陳長成(左)是21日就從花蓮來排隊，搭帳棚夜宿車站整整2天。（謝佳潾攝）

枋寮火車站23日推出1500份「南迴線電氣化暨枋寮站升等」紀念套票，當中搶到0001號的70歲陳長成是21日就從花蓮來排隊，搭帳棚夜宿車站整整2天。（謝佳潾攝）

從高雄來的攝影師說，他排了1個多小時終於買到了，平常都是搭火車四處玩，很開心南迴鐵路電氣化縮短了乘車時間，也讓大家的生活愈趨便利。（謝佳潾攝）

內埔人陳先生則託朋友幫忙排，他說，他是只拍南迴鐵道的鐵道攝影師，經驗4年多，拍下不少「無電桿的鐵道照」。（謝佳潾攝）

繼搶搭最末班藍皮列車後，枋寮火車站23日又擠爆人潮，就為搶買1500份「南迴線電氣化暨枋寮站升等」紀念套票。（謝佳潾攝）

繼搶搭最末班藍皮列車後，枋寮火車站23日又擠爆人潮，就為搶買1500份「南迴線電氣化暨枋寮站升等」紀念套票。（謝佳潾攝）

繼搶搭最末班藍皮列車後，枋寮火車站23日又擠爆人潮，就為搶買1500份「南迴線電氣化暨枋寮站升等」紀念套票，當中搶到0001號的70歲陳長成還是21日就從花蓮來排隊，搭帳棚夜宿車站整整2天，對鐵道的迷戀程度令人讚嘆。

「我要這個號碼0001！」陳長成指出，所有紀念套票中，最有意義的就是第1份，也就是0001號，身為資深鐵道迷的他至少有20份以上，而南迴線電氣化當然不能錯過，所以21日就到枋寮火車站搭帳篷等候，23日清晨5點多起床排到第1位。

陪陳長成排隊的女兒說，爸爸真的是超級鐵道迷，潮州、竹田、高雄、台北、苗栗等幾乎全台跑透透，而爸爸有年紀了，所以家人會輪流陪他去。陳長成在女兒的協助下，順利排到第2次總共買了8套，他笑說，這3天非常值得。

內埔人陳先生則託朋友幫忙排，他說，他是只拍南迴鐵道的鐵道攝影師，經驗4年多，拍下不少「無電桿的鐵道照」。他有感觸地說，沒有電桿林立的鐵道真的很美，但電氣化是必然走向，所以之後會繼續拍，用對照的角度呈現新的南迴鐵風景。

另名從高雄來的攝影師說，他排了1個多小時終於買到了，平常都是搭火車四處玩，很開心南迴鐵路電氣化縮短了乘車時間，也讓大家的生活愈趨便利。

「排隊人潮比過年還多！」枋寮站長陳連成指出，自釋出紀念套票訊息後，詢問度居高不下，據悉有從花蓮、台中來的3位鐵道迷為此夜宿枋寮站，而從22日開始就出現排隊人潮，很感謝大家對台鐵的厚愛，枋寮站升等2級車站後將以功能性為導向，以轉運站的模式提供旅客完善的交通服務。

台鐵表示，此次套票以營運接軌、歷史承接為主題，內有3張名片式車票，分別為首次普悠瑪異級名片式車票、台鐵吉祥票（福祿東海）「加祿－東海」區間片、以及暫時不再開行的普通車票「枋寮－內獅」名片式車票，與2張薄紙式月台票。

(中時 )