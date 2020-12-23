大陸女星周迅2年前以《如懿傳》人氣翻漲，6年前她閃電嫁給美籍華裔演員高聖遠，兩人婚後頻傳分居、離婚，近日更爆出高聖遠和一位美女熱吻照片，離婚消息再起。今(23日)中午，周迅和高聖遠雙雙發文：「祝安好」，3字終於認了婚變。

46歲周迅和徐靜蕾、趙薇、章子怡並稱大陸四小花旦，周迅更是除了章子怡、周冬雨外，獲得金馬獎、香港電影金像獎、金雞獎三金后冠的影后。6年前她主動認戀高聖遠，兩人在「ONE NIGHT」公益演唱會上穿婚紗結婚，當時男方穿著黑色西裝，在台上向穿著白紗的周迅求婚，周迅也秒回：「我願意」，高聖遠稱自己中文表達能力不好，但最重要想說的是：「愛讓我和我的妻子在一起」。

周迅、高聖遠發文認離婚。（圖／翻攝自微博）

周迅當晚甜蜜回應：「今天非常開心，可以在這個充滿愛的氛圍裡，把我和我丈夫的愛融合在一起。我在電影裡演了幾次新娘，說過幾次誓言，今天晚上，終於有個周迅版本的誓言了！」但後來兩人頻傳聚少離多、男方花心，導致感情出現裂痕，而周迅和高聖遠經紀人不是否認，就是拒絕回應。

周迅、高聖遠6年前在公益晚會上宣布結婚。（圖／翻攝自微博娛樂視頻）

今年5月，網友發現高聖遠無預警刪光在IG與周迅所有合影，使兩人又被瘋傳婚變，當事人仍不願回應，昨陸網上瘋傳一張高聖遠深吻一名長髮正妹的照片，該女深情寫下：「親愛的，祝你旅途好運。好好度過每一天，我會滿懷熱情地等待你，世界上也許有百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你的獨特玫瑰，我愛你」。

高聖遠5月就傳IG刪光和周迅合照。（圖／翻攝自娛樂有飯微博；翻攝自archiekao IG）

今周迅、高聖遠終於打破沉默，以3字「祝安好」承認已經離婚，但沒細說離婚的時間點，網友回應：「純路人心疼周迅女神」、「最好的回應」、「周公子這段婚姻的存在感弱到...甚至懷疑可能都沒真正的結婚...」、「要不是上熱搜我都忘了你和周迅結過婚」。

(中時新聞網)