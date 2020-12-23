解放軍第2艘075型兩棲攻擊艦首度海試

解放軍第2艘075型兩棲攻擊艦繼4月下水後才8個月，周二展開第一次海試。分析家指出，075型2艦的舾裝應該十分順利。相對的，075型首艦下水後略超過10個月，才在8月5日展開為期19天的首度海試。

據《環球時報》和東方網等中國大陸媒體22日報導，分析家說，隨著兩艘075型艦海試，加上還有1艘在建，中方很快就會在兩棲登陸上獲得重大戰力。而這無論對台海或南海等區域來說，都是很重要的。

當地居民拍到，075型兩棲攻擊艦2號艦22日離開位於上海黃浦江邊的造船廠，駛向東海展開首次試航。而上次075首艦海試是在今年8月5日，中間只間隔4個多月，顯示進展順利。而075型2號艦試航早有端倪。上海海事局前一天發佈了「滬航警0939」，宣佈將有試航船H24輪深水航道下行，早上7點半離開滬東中華船廠，下午2點鐘過長江口燈船。

要求匿名的北京軍事專家指出，075型2艦可能遵循和首艦同樣的流程，測試推進系統，還有包括導航及通訊系統在內的主要系統。而根據慣例的造船模式，1艘船在首度海試後約1—2年內，就可能進入海軍服役。

外媒報導，075型首艦正在南海試航，而第3艘則正在滬東建造，並已成型。廣泛預料，075型艦有強大的兩棲登陸能力，將在台海和南海扮演要角。而根據1號艦和2號艦從成型到下水的時間推算，3號艦近日也可望下水。

而《環球時報》指出，兩棲攻擊艦主要負責在台灣，還有南海等島嶼的垂直部署和登陸任務。075型艦排水量為3萬噸，可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。專家說，由於它們有大型飛行平甲板，可以遠比登陸艇更快地透過直升機運輸部隊。此外，它們也能和航母搭檔，在運輸部隊，坦克和裝甲車時，讓航母搶占空優，大幅提升中方海軍的戰力。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）11月曾公開075首艦的高解析甲板圖，而甲板上有明顯直升機起降的痕跡等多處細節都顯示，測試階段正不斷推進。分析指出，衛星圖中顯示，艦上的甲板刻線有7個直升機起降點，而其中7號位明顯小於其他六個起降點。這顯示075型艦至少可以一次起降7架直升機。

當然，兩棲攻堅的甲板刻線並非固定，而可以根據實際任務需求加以調整。而075型借助類似航母的全通飛行甲板，可以順利搭載一定數量的武直-10，武直-19和直-20等直升機。

(中時新聞網)