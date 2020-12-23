林予晞在《戒指流浪記》飾演空服員，與飾演機師的黃柏鈞是分手情人。（HBO Asia提供）

林予晞、宥勝、黃柏鈞劇中有三角關係。（HBO Asia提供）

林予晞在HBO Asia原創影集《戒指流浪記》化身空服員，梳起包頭，穿上空服員制服凸顯她獨特的療癒氣質與纖細身材，儼然是「史上最正空姐」，她空姐裝扮一曝光引發網友暴動！其實她在出道前曾擔任過空服員，此次在機艙拍攝，雖然現場有空服員指導，但林予晞不論是服務或受訓的戲碼中，演起來全不費功夫，幾乎不需要指導，更常用自己當年的經驗來加強動作或對白，讓空服員的戲更寫實。

林予晞曾在2008年至2012年擔任國際航班空服員，她透露在劇中一穿上空服員制服走入機艙時，一秒變成「嚴肅姐姐」，進入空姐模式，到處檢查各種櫃子乾不乾淨，才恍然大悟自己在演戲，也拉回了以往擔任空服員的回憶，直喊跟Dora在機艙服務客人戲份，簡直得心應手。Dora也說，有與林予晞請教空姐說話語調以及專業術語，以及如何流暢地推餐車，看到林予晞專業模樣，直說她超專業，她們倆還一起進行飛行安全考試，學習逃生模擬，「我們還學了如何從飛機上逃生，以及正確穿救生衣，拍攝時在座位上狂講逃生術語，在演練逃生模擬的時候也感受到危機時刻，卻還是要讓乘客安全離開現場的壓力，覺得空服員們很不容易」。

林予晞在《戒指流浪記》因與宥勝對於結婚認知不同調，兩人處於冷戰同時，卻殺出林予晞前男友黃柏鈞這位「程咬金」，黃柏鈞為追回舊愛嗆宥勝：「如果你不想結婚的話，就放她自由！」而正當林予晞在機上服務乘客，遇到襲臀變態，要她幫忙扣安全帶，她應對得體說明可以示範給對方看，但該男不於理會，所幸黃柏鈞出現制止解圍，讓襲臀變態知難而退，帥氣度滿分。

HBO Asia原創影集《戒指流浪記》是由凱擘影藝旗下的晴天影像負責製作，並獲得文化部影視及流行音樂產業局，以及台北市電影委員會之國際影視攝製投資計劃支持。《戒指流浪記》是根據數學作家賴以威的原著《Ring of the Day》改編而成，從一只被遺落在捷運車廂裡的訂婚戒指開始，原本應該是黃奕之（宥勝飾）向李麗莎（林予晞飾）求婚的浪漫日子，但戒指卻被奕之在捷運上弄丟了，求婚計畫可能因而被打亂，尋回戒指的過程中，他們開始重新審視愛情對彼此的意義到底是什麼？另一方面，這枚戒指也開始流浪在這個城市中，串起一段又一段的愛情故事。

(中時 )