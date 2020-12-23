受到新冠肺炎疫情影響吸引台商鮭魚返鄉！台中市因應工商登記增加趨勢及推展各項登記業務，經濟發展局將於明年1月1日起成立「工商登記科」；除整合工商登記業務，加速服務民眾申請登記程序，也將提供臨櫃信用卡或行動支付繳納規費服務，歡迎民眾多加利用。

經發局說，經濟部統計資料顯示，台中市今年第3季公司登記家數成長數、成長率及資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等五項指標均排名六都第一；後疫情時代，市府以「補資金、拚升級、顧人才、拓商機」四大方向推動振興產業政策與業者一同拚經濟，使工商登記業務有明顯增加趨勢。

經發局指出，原工廠登記與公司、商業登記分屬工業科及商業科權屬，為服務民眾能快速完成相關申請登記程序，「工商登記科」整合工商登記業務，於明年1月1日開始，於台灣大道市政大樓惠中樓5樓原址持續為民眾服務。

經發局表示，為方便民眾辦理各項業務，「工商登記科」成立後，工廠登記申請維持於惠中樓5樓辦理，商業登記及公司登記維持於市政大樓文心樓「聯合服務中心」、「公司登記辦公室」及豐原陽明市政大樓辦理。

經發局強調，明年1月起，工商登記業務也提供臨櫃使用信用卡或行動支付繳納規費服務，只要企業主所持信用卡為「公務機關信用卡繳費平台」發卡機構，即可臨櫃透過信用卡、行動支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay）輕鬆感應付費，且刷卡人免負擔手續費，歡迎多加利用。

(中時 )