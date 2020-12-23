據印度媒體報導，智庫NCAER(印度國家應用經濟研究理事會)指出，印度在今年第4季(該國會計年度第3季)經濟將恢復正成長，但幅度卻少得驚人，僅0.1%。而且相較於今年第2季破紀錄23.9%萎縮、第3季7.5%負成長，此轉正幅度似乎不足以稱為經濟復甦。

NCAER預測與擔任中央銀行角色的印度儲備銀行一致。不過與印儲行樂觀態度不同，該智庫警告必須注意經濟復甦可持續性問題，因為許多指標都顯示經濟成長腳步已經放慢。

由於連2季萎縮已經符合技術性經濟衰退定義，印度之外的專家都認為印度經濟復甦要數個月到數年，也有前政府首席經濟顧問批評現任總理莫迪(Narendra Modi)的PLI(生產關聯激勵)計畫和退出RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，是故步自封，不利於出口也不利於提高印度製造競爭力。

印度總理莫迪(中)各種施政遭遇不少質疑。(美聯社)

印度正處多事之秋，莫迪的農業改革政策受到數十萬名農民抗議，已延燒數周；19日新冠累計確診達1千萬例後又有政府官員向路透自爆超過6成人口感染(註：約8.1億人)；21日莫迪與越南總理阮春福視訊會議時表示會提供1億美元國防信用貸款和12艘高速巡邏船，但在該國疫苗還有14至18億美元資金缺口、政府赤字又已擴大情況下，此舉也被質疑完全不符合莫迪的印度優先口號。

(中時新聞網)