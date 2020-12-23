台股資金持續到處流竄、輪動，中低價股經過近日激情演出後，今(23)日由鋼鐵股、生技股領跌，成為盤面弱勢族群，盤面取而代之的是近日下跌的高價股，今日表現相對亮眼，百元以上高價股的碩禾(3691)、大學光(3218)、倉禾(6538)等領軍大漲。

高價股指標、台股股王大立光，因外資賣多於買，低檔雖有官股券商加碼，但近日股價呈現狹幅橫盤整理格局，今日股價止跌回穩，千元俱樂部的IC設計股信驊表現亮眼，此外，600～800元的高價族群股價多呈現上揚走勢，亞德客-KY、富邦媒及昇佳電子等大漲2～4％以上。

200～400元級的璟德、國巨、嘉澤、愛普、上銀、京鼎、華新科、大學光聯詠及創意等，也有2～4％以上的強勢反彈，碩禾更是大漲14元，股價重返200元關卡。

百元級個股的倉和、中美晶、矽創、興勤、上緯投控、聯茂、浩鼎、台表科、宏捷科、撼訊、晶相光、六角、奇力新、台燿、杰力、訊芯-KY、禾聯碩等都大漲2～8％以上，整體表現氣勢強。

(工商 )