今年下半旬進入後疫情時代，國旅潮蜂擁而出，遠通電收表示，這次跨界攜手國泰產險一同守護用路人，推出首創「高速公路碰撞險」，給與用路人行駛高速公路時，擁有更多愛車相關的保障與服務，讓開車族行車安全加倍又安心。

遠通電收表示，國內旅遊景氣大反彈，高速公路使用率也隨之大增，繼今年中秋國慶雙連假創下逾千萬車次高峰上國道後，現正迎接跨年假期的國道疏運考驗也即將到來。

根據去年元旦假期歷史數據預估，今年連假前一天車潮恐將達超過百萬車次上國道，車流量初估為平日的1.3倍。遠通電收說，除了助政府國道疏運減塞外，同時也響應中央政府防疫政策，因應秋冬防疫專案推廣，遠通也鍊結6都地方政府推出eTag路邊停車代扣服務，共同為地方民眾打造更便捷與安全的行車服務體驗。

遠通電收總經理特助陳聲鏗表示，遠通非常感謝金管會與高公局對於本次創新服務用於智慧交通產業發展的全力支持與肯定，這次遠通電收攜手國泰產險合作推出的「高速公路碰撞險」，就是透由uTagGO APP以創新服務的切角出發，與國泰產險共同創想出能守護廣大用路人的安心保障服務，給予 「通勤上班族、親子家庭旅遊」等族群，在每一趟的高速旅途中都能有更加安心的服務保障。

國泰金控副總經理梁明喬表示，由於發現遠通電收特別懂用路人與開車族的需求，因此透由全新的概念將保險商品依照用戶需求「碎片化」拆解，依駕駛人上高速公路所需面對的各種風險場域與情境，幫自己做客製化的行車所需保單，客戶只要透過BeSafe電商式投保平台，即可幫自己購足出門時所需的保險。

梁明喬說，這次與遠通合作推出業界首創「高速公路碰撞險」，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金。另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。

遠通電收也提到，12月起繼六都全面開通eTag路邊停車費代扣服務後，新竹市也預計1月正式加入啟用，將提供民眾一站式的停車體驗。民眾現在除了可以加入uTagGO會員投保高速公路碰撞險外，同時也可透過 APP申辦eTag智慧停車服務，可立即享全台逾500場uTagGO合作停車場，以及台北市59場公有停車場自由進出使用。

歡慶六都全面開通eTag路邊停車代扣服務上線，遠通電收指出，特別為eTag智慧停車新用戶再加碼祭出，「香格里拉台北、台南遠東國際大飯店」兩館「萬元住宿券」抽獎活動，有機會入住香格里拉台北遠東體驗式度假「豪享玩住房專案」，住宿還能免費參加多樣手作體驗課程，不用出國也能享受國際五星級的住宿與餐飲禮遇！

另外，遠通電收提到，還有機會入住台南最高地標香格里拉台南遠東「尊榮客房」，擁有15坪寬敞舒適的典雅空間，典雅柔和的氛圍，環狀外觀設計使每間客房都擁有居高臨下的絕佳視野！同時申辦即享friDay影音免費看10天，用戶最高還可享停車費8折回饋，活動只到12月底。

(工商 )