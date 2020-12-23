DRAM市場需求轉強，加上韓廠傳出暫停出貨，帶動DRAM現貨價近日飆漲，有助降低華東(8110)等後段封測廠遭砍價壓力，提振營運狀況好轉，激勵華東今（23）日股價開高後，在買盤敲進下放量勁揚，勁揚近6％至14.15元，午盤維持近4.5％漲幅，領漲封測族群。

華東股價自9月底起一路震盪上攻，7日觸及14.5元、創近2年5個月高點，近日跟隨台股震盪拉回12～14元區間盤整。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超1619張，本周迄今則調節賣超679張。

華東受市況轉弱、大客戶調整委外封測訂單影響，近年營運表現轉弱。今年在本業虧損受控、配合業外收益增加挹注下，第三季稅後淨利2.07億元、登近1年同期高點。每股盈餘（EPS）0.42元。累計前三季稅後淨利1.64億元、年增近25.28倍，每股盈餘0.33元。

在提高華邦電等集團企業客戶比重因應下，華東營運下滑幅度大致受控，11月自結合併營收4.54億元，月增0.65％、年減27.07％。累計前11月合併營收54.68億元、年減10.4％，續處近11年同期低點。公司先前法說時預期，本季營運表現與第三季相當。

華東財務長暨發言人潘靜儀表示，公司耕耘利基市場，秉持秉持小而美、精實敏捷理念提供彈性服務，並持續降低成本、開源節流，使公司保有競爭力。儘管近期營運狀況不甚理想，但仍維持健康現金流，目前負債比維持30～35％水準，較往年高峰50％明顯下降。

展望後市，包括5G、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等應用，均將要求更高的記憶密度和帶寬，帶動更多的邊緣運算設備需求。潘靜儀表示，華東將持續爭取新客戶以拓展營收，並致力降低成本，以期帶動營運穩健成長。

由於全球新冠肺炎疫情再度轉趨嚴峻，筆電及平板、遊戲機、智慧電視、WiFi網通設備等宅經濟商機銷售動能持續暢旺，在客戶積極備貨帶動，且傳出韓廠在年度目標達陣後暫停出貨，帶動標準型及利基型DRAM本月現貨價均強勁成長，將有助降低封測廠遭砍價壓力。

(時報資訊)