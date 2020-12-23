成衣大廠聚陽(1477)獲外資給予「買進」評等，目標價230元。聚陽今盤中重新站回周線。

聚陽係亞太地區著名之流行成衣全流程整合製造商。聚陽的優勢包括：一、優秀的管理能力，經營5大跨國產區，並且生產多類型的成衣品項。找出最佳的生產模式，以維持穩定的獲利能力。二、高附加價值服務：提供客戶一站式採購，與多面向的高附加價值服務。包含了產品設計、快速打樣與原物料整合等服務。三、垂直整合的能力：藉由合資模式，切入上游越南布廠的營運，未來將可以有效掌握原料品質與價格，達到降低採購成本，提高獲利的效果。

聚陽採多角化經營，包括5個跨國產區，20個以上的客戶和上百條的生產線產能。而彈性管理則有約8%的代工產能，快速補貨能力和優秀的存貨管理。

針對未來3年，聚陽也喊出6個成長動能，包括3新(新市場、新客戶、新產品)+3合(供應商集中統合+價值鏈垂直整合+數位化商品整合)。在3合的部分，供應商集中統合：依照客戶的集中採購計畫，持續增加市佔率；價值鏈垂直整合：藉著掌握布料的來源與品質，提供客戶有競爭力的採購價格以及數位化商品整合：藉由新科技導入3D系統整合，縮短供應鏈流程等。

目前聚陽的主要客戶包括:Gap,Fast retailing,Kohl’s,Walmart,Target，公司也積極開發亞洲及歐洲客戶。

(時報資訊)