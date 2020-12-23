政府打炒房一波接一波，央行更祭出選擇性信用管制，商總理事長賴政鎰指出，明年預料將會是「價穩量縮」的格局，推案戶數會減少10％左右，總銷減為1.48兆元，連續4年的漲勢將先劃下休止符。他透露以前買不到地，現在竟有出現一天接到10組地主接洽售地電話，有些土地原本平均開價每坪65萬上下，現在降至55萬，另也發現投資客明顯減少約15％。近期賞屋人數也少了2成。

「政府這波打房，打得太猛、太快，在疫情下，這樣打實在太狠了！」賴正鎰表示，房地產今年第2季與第3季表現亮麗，但疫情導致航運費調漲，鐵砂鋼筋建材原物料齊揚；政府祭出新措施打炒房，意在逼退投資客，但應有配套措施與至少給半年緩衝期。他認為，目前游資旺盛無處投資，股匯市與房地產仍是剛需與投資首選。

商總不動產委員會主委、中華民國不動產代銷公會理事長謝坤成表示，政府現在打炒房，一打、二打、三打，且還有措施要推出，似乎要將房地產打到死為止。不過，他強調，站在業者立場，絕對支持政府管理不當炒房。但房巿跟股巿不同，關係到消費者、建商外，還關係到城巿永續發展，政府在推出政策時，應要理性，建議對已推出的打炒房案，回頭檢視有無打過頭的地方，如央行下重手實施選擇性信用管制，建商成本要多出25％，會打擊到小型建商，這部分應放寬限制或給予緩衝期；另這次打房，誤傷都更，讓許多都更案都快被打死了！因在談的都更案，受央行緊縮銀貸波及，不但缺資金推動，且也沒錢整合周邊土地。

面對再傳本土疫情，賴正鎰建議政府應加速擴大公共建設與內需投資方案，有效運用回流資金，讓台灣經濟加速復甦。他不諱言，疫情也將造成原本就已嚴重缺工的房地產，缺工情形更雪上加霜。

回頭檢視今年房巿交易熱絡，房價上揚，賴正鎰分析，各國實施資金寛鬆政策，加上低利空前低，以及台商資金回流是主要原因。

歐、美、日、韓等國，因疫情採舉債資金紓困或採擴張性財政政策，像歐盟祭7500億歐元振興紓困基金與高達1.35兆歐元「大流行病緊急資產購買計畫」(QE貨幣政策)；美國有約2.3兆美元紓困方案，日本有108兆日圓(約1.03兆美元)緊急經濟對策預算；韓國為310兆韓元(約2830億美元)紓困；台灣則有台幣1.05兆元紓困與振興，大陸紓困人民幣1.7兆元，但僅佔全年GDP的4.7％，是各主要大國比例最低(台灣為5.5％)。這麼多資金在市場流通，無限資金追求有限資產，尤其是利率下降與工資上漲情況下，房市與股市自然上漲。

賴正鎰認為，美國新總統拜登明年上任後，中美貿易戰仍會持續多年，加上全球版肥咖條款的《共同申報準則》(CRS)持續發酵，預計海外的台資回台趨勢不變，全球熱錢更不斷湧到台灣。

賴正鎰指出，各國預計明年初全面施打疫苗，疫情可望明年7月慢慢回復，後年初全面恢復正常生活，台商因疫情至少還要受困台灣一年，而台灣景氣才剛要回穩，他不懂政府為何又急打炒房？雖賞屋人數馬上就少了2成，但他認為這只是短暫觀望現象，剛性需求市場仍在。

賴正鎰強調，他不認同政府對房地產永遠只有一個政策「漲就打，跌就拉」，如今持續接連祭出土地和餘屋限貸令、實價登錄修法納入預售屋與紅單管理，修訂房地合一稅，將閉鎖期從2年拉長為5年等打炒房政策，恐不利房市發展，連帶景氣復甦也受拖累，建議政府應有健全房市的全盤策略，也呼籲業者與地主自律，維持透明公平的市場。他也擔心打房導致明年實體經濟泡沫而出現通膨，他提醒政府要注意通膨骨牌效應及新台幣急升而影響出口。

賴說，這波房價上漲實因建材成本與原物料上漲，缺工造成工資成本拉高，獲利最大的應該是地主，因為地主哄抬地價才造成房價上揚，但政府對建商購地貸款從80％下修到55％，預期土地熱度將會下降，推案速度也會受阻，恐不利於景氣復甦，盼政府不要搞錯方向。

賴正鎰接著指出，他曾預測今年總推案量會破10萬戶，結果是突破11萬戶，總銷達1.65兆元，年增16％，繼2016年後，連4年正成長，推案戶數也年增20％。前10個月建物移轉棟數就達26萬棟，預估全年有機會站上32萬棟，創2015年以來6年新高，是「價量齊揚」的局勢，但政府若開始打炒房，明年預料將會是「價穩量縮」的格局，推案戶數會減少10％左右，總銷減為1.48兆元，連續4年的漲勢將先劃下休止符。

(中時 )