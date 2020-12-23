全國商總不動產委員會主委、中華民國不動產代銷公會理事長謝坤成今（23）日表示，政府政策打房，總是「一打、二打、三打、打死為止！」建議政府回頭再修正。

謝坤成表示，現在央行宣布四大打房措施後，建商購地已增加二成成本，對於中小型建商，一定會打擊到；另外危老重建和都更，是唯一可以提供更多土地的方式，這次央行打下去，是連都更一起打死！因為土地限縮貸款，小建商買地會胎死腹中，如果整合需要買下隔壁房子又限縮到五成，那現在一定所有進行中整合中的都更和危老，一定停止。

謝坤成表示，國內超低利環境，2021年更適合自住者進場購屋，他從事代銷業多年，深感紅單買賣會危害真正想買房子的消費者權益，不少看房的首購族都怕搶不到房子，也會擔心為何自己買到的房子會不會比較貴。

他認為，現在投資客縮手，價格平穩下來，絕對是最佳買點。

謝坤成表示，我們絕對支持政府管制房市，但就像打小孩一樣，不夠理由，對於未來長達健全發展並無好處。因為中小型建商已首當其衝，都更和危老恐怕會紛紛胎死腹中；且房價飆太高，將造成民怨，但量放大，倒還不致影響民生。

他表示，至於最近很熱門的台南，也標不到土地也拿不到地，土地一塊難求，我們應要回到很理性分析，為什麼房市今年這麼熱？因為很多產業資金回流、買地，不只是建商在買；第二個原因，是嚴重缺工、原料上漲，模板工可以喊到一天4,000元，而且還要準備「飲料錢」，在這樣情況下成本根本降不下來；再來，就是資金行情氾濫。

謝坤成指出，在軌道經濟帶動下，雙北及桃園，台中市等地推案年增率都在2成以上。新北環線通車，沿線雙捷共構站周邊都是新焦點。中捷綠線雖通車延宕，但影響不大，水湳經貿園區、洲際棒球場、捷運總站特區及高鐵特區，可望成為未來推案熱區。

(工商 )