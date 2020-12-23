立院萊豬表決大戰前夕，國民黨智庫國政基金會今天公布12月民調，在政黨支持度上，國民黨與民進黨分別是19％、22.6％，兩黨差距 3.6％，比上月的4.1％拉近。基金會副執行長黃心華指出，民進黨今年下半年來在各年齡層的支持度都不斷下降，國民黨追上的趨勢則相當明顯，代表民進黨上半年「一黨獨大」宣告結束，回到兩黨勢均力敵競爭的格局，不過中立選民比例在過去2個月大幅增加，來到45.8 ％，國內最大黨變成「中間選民黨」。

這次民調由智庫委託全國公信力民調公司，在本月15至17日以電話隨機撥號抽樣，有效樣本1077人，在95％信心水準下，最大誤差不超過正負2.99個百分點。

民調結果顯示各政黨支持度，民進黨22.6％、國民黨19％、台灣民眾黨7.4％、時代力量3.9％、台灣基進0.9％、綠黨0.2％、其餘親民黨、新黨、台聯都僅0.1％，而中立選民或無反應者高達45.8％。

交叉分析結果來看，民進黨支持者在各年齡層比例較平均，但30 歲至39歲及40歲至49歲的族群間都低於20％；國民黨支持者在20 歲至29歲及30歲至39歲間比例最低，僅各11％、7％；而台灣民眾黨支持者在30歲至39歲的年齡層間最多，其餘年齡層都低於10％。

從縣市地區來看，國民黨支持者在大台北基隆與桃竹苗都高於20％，其餘都低於20％；民進黨僅在桃竹苗的13.％支持度偏低，其餘地區都高於20％。

智庫副執行長黃心華說，國民黨在今年6月最低潮，當時支持度僅 13.7％，民進黨則是32.9％，差距達19.2％，經過半年，現在已拉回剩下3.6％，過程非常不簡單。

他說，民調趨勢顯示，半年來很多民進黨支持者可能跑到中間選民去了，加上藍軍慢慢回流，才讓國民黨追近差距。跟上個月相比，本月各政黨的支持度都下降，而下降後，這些民眾都移到中間選民，過去兩個月，中間選民的百分比非常明顯增加，本月已達45.8％，其中又以20至39歲屬於中間選民的傾向最明顯，因此「現在台灣的最大黨就叫中間選民黨」，而國民黨仍穩居青年第二大黨。

黃心華強調，當中間選民成為台灣最大黨時，對在野的國民黨是蠻好的鼓勵，未來各政黨都要思考，怎樣拿出務實態度、有效方式爭取民眾的福祉和健康，才是中間選民的心之所向。

(中時 )