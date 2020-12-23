美國司法部22日（周二）控告沃爾瑪，指稱這家全球最大零售商助長鴉片類藥物成癮危機，不顧藥劑師的警告，仍對數千張無效處方提供藥物。

美司法部表示，沃爾瑪並未盡到藥局的把關職責，也沒有充份監督有問題的處方，而且無視自家藥劑師多次提出的警告。

沃爾瑪此駁斥這項指控。受此消息影響，沃爾瑪周二股價應聲下挫。

在司法部的訴狀提及，沃爾瑪為了提升獲利而讓藥局人力不足，施壓員工儘快完成配藥，這使得藥劑師難以拒絕無效處方，導致全美藥物濫用情況惡化。

(工商 )