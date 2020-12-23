美國司法部控告沃爾瑪助長藥物成癮 13:072020/12/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部22日（周二）控告沃爾瑪，指稱這家全球最大零售商助長鴉片類藥物成癮危機，不顧藥劑師的警告，仍對數千張無效處方提供藥物。 美司法部表示，沃爾瑪並未盡到藥局的把關職責，也沒有充份監督有問題的處方，而且無視自家藥劑師多次提出的警告。 沃爾瑪此駁斥這項指控。受此消息影響，沃爾瑪周二股價應聲下挫。 在司法部的訴狀提及，沃爾瑪為了提升獲利而讓藥局人力不足，施壓員工儘快完成配藥，這使得藥劑師難以拒絕無效處方，導致全美藥物濫用情況惡化。 日本製鐵砸近8億美元在美國蓋電弧爐 中捷斷軸 北捷局將向日商求償 (工商 ) #沃爾瑪 #藥劑師 #處方 #美國司法部 #助長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又一大咖被盯上 美國土安全部審查TCL 04:102020/12/23 財經要聞 見綠營跪舔醜態 高金素梅開嗆：AIT是美國在台總督府嗎？ 10:212020/12/23 政治 新聞早班車》美眾院將調查衛生部長阿札爾 07:102020/12/23 政治 美眾院將調查衛生部長阿札爾 04:102020/12/23 焦點要聞 《國際金融》送新創公司大紅包 美國批准紐約證交所直接上市計畫 12:332020/12/23 財經 懷特生技 引領免疫治療新趨勢 04:102020/12/23 專題周報 美國土安全部：桃園機場將加入美境外預先通關 或引發北京不滿 18:162020/12/22 兩岸 沃爾夫將軍之死 08:302020/12/22 歷史 美國會 通過2020《台灣保證法》 04:102020/12/23 兩岸要聞 美國安部警告 避用中資數據通訊設備 11:192020/12/23 財經 老化可以歸咎於粒線體的自由基滲漏？ 07:002020/12/23 搜奇 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 要聞 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 下波段高潮來了？ 報價喊漲股最火 散戶就看1訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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