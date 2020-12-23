上海商銀長期以來一向重視ESG，積極履行企業社會責任，持續推動「感恩心．關懷情」社會公益活動，12月12日與上海商銀慈善基金會共同舉辦「關懷華光 歲末送暖」活動，前往新竹關西華光智能發展中心捐贈物資與年菜金，並關懷院生的起居作息情形，購買院生製作手工藝品，希望帶給他們溫暖的祝福與關懷，場面溫馨。

上海商銀表示，1983年來自匈牙利的葉由根神父在新竹縣關西鎮創立華光智能發展中心，從開始的六名院生，至今華光體系服務約有300餘位院生，年齡層涵蓋9歲半至79歲，大部分院生來自於貧困及弱勢的家庭，由於原生家庭無法提供照顧及教導，因此華光提供85％院生24小時全天候服務，2011年華光在社會大眾幫助之下打造一個終身安養的家「由根山居」，來照顧這些需要他人支持及幫助的智能障礙者，有了一個安定的家。

上海商銀指出，在這裡，這一群少了聰明、靈巧，卻擁有高貴靈魂的生命，用自己的雙手和汗水，耕耘出一片屬於自己的土地。這次活動該行由22位志工利用假日一早從台北出發至新竹關西華光智能發展中心，提供物資的協助供院生使用。

上海商銀資深副總經理彭國貴說，時序入冬，正值團圓時節，華光幾乎有八成以上院生因為家庭因素，長年以「由根山居」為家，過年能回家的院生不到一半，等於有一半以上都留在華光過年，因此，上海商銀慈善基金會捐贈過年年菜金，讓在華光的院生也能一起圍爐吃團圓飯，感受過年氣氛，同時希望藉由這次公益活動達到拋磚引玉的效果，引發共鳴，讓更多的善心人士加入，共同來關心弱勢族群。

(工商 )