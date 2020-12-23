因應疫情，實體通路加速推動數位升級與轉型，預定婚宴席次朝電商化發展，雲品(2748)旗下宴會平台「君品Collection」與新娘物語旗下婚禮企劃事業「成家婚禮顧問公司」攜手創立線上婚禮精品百貨「Go Wedding」，嚴選了婚禮產業鏈14大類、逾200家業者加入平台，以異業與同業結盟方式共搶婚宴商機。

雲品國際表示，Go Wedding線上婚禮精品百貨未來更將推出「線上喜餅展」、「線上婚紗展」等不同主題線上商展，擴大搶攻後疫情時代幸福產業商機。

因應2021年四大宴會趨勢，雲品也順勢推出了2021年新婚宴專案「婚禮職人94狂」，最多有高達291天的適用日期，以個製化主題選出新婚五大好禮，送出總計市價20萬的婚禮精品作為訂席贈禮，其中包括了GIA認證的婚戒、專業婚禮攝影、量身定製西服以及婚禮布置與迎賓酒會等，可依照新人需求量身訂做的個製化婚禮服務，專案售價自13,990元+10%起，最低桌數自20桌起，預估將能刺激600場以上的婚宴銷售。

受上半年疫情影響，今年多數婚宴都遞延至至下半年舉行，雲品表示尤其以10月與12月辦理的最為密集，更有許多新人已經洽詢至2022年的場地與桌次，在疫情不確定性下，雲品根據這三年來服務過的1,800對全包式宴會專案的新人消費行為與需求，觀察出2021年後疫情時代的宴會市場將有四大趨勢。

1.婚禮產業走向數位化：傳統婚禮相關產業採以門市服務、面對面直接銷售為主要方式，以每年12萬到13萬對新人結婚的均值來估計，婚禮相關產業平均年營業額大約為1,200億元，但因為新冠肺炎疫情的影響，整體婚禮產業營收初估損失至少二成，故業者們開始以OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）的方式緩解疫情所帶來的衝擊，將自家產品或服務開始在線上平台進行曝光，結合了線上展出、線下服務的方式，未來更可以推出線上喜餅展、線上蜜月展、線上婚紗展等，打造更彈性的展覽體驗與規模。

甫成立的線上婚禮精品百貨平台於明年1月中將辦理線上喜餅展，凡在線上參觀該展並留下收件資訊，當周就有機會收到宅配到府的試吃喜餅，搶攻後疫情時期的宴會商機，更翻轉了傳統宴會產業鏈的營運型態。

2.飯店角色從主導變助導：新世代新人消費型態自主性較高，故新人客製化的項目更加多元，原本由飯店婚禮企劃人員主導進行的婚宴流程，變由新人主導，飯店轉變成協助完成的角色，宴會中從音樂、影片、婚禮小物和婚禮互動遊戲，甚至是主題拍照背板、迎賓酒會或是印有新人Logo的紀念品已然成為主流，由顧客導向的婚禮將能夠更加貼近新人的風格與特色。

3.幸福產業結盟的擴大化：產業間的合作未來將走向更密切，因為在不景氣的市況中，產業間的結盟合作可互相引薦目標客群到對的品牌中，也因為通路來自各方，才能擴大整體婚禮產業的客群。

4.宴會場地風格分類化：新人偏好的場地除了有飯店宴會廳、館外宴會廳之外，還有戶外宴會、特色場域的選項，如廢棄工廠、歷史古蹟、露營區、私人會所甚至遊樂園都有可能成為新人所喜歡的宴會場地，趣味性的場地除了能將宴會服務的功能放大之外，更能夠在沒有規則、沒有限制的場域中，展現出婚禮企劃人員的專業，故君品collection陸續納入南港瓶蓋工廠、草山玉溪、勤美學等特色場地進行合作。更能夠將宴會場地的特色與新人所需要的主題性活動發揮得淋漓盡致，現在在婚禮上甚至可以看得到馬車進場、點燃的仙女棒大道、或是cosplay的化妝舞會，發展出各式不同場地分類的宴會風格。

雲品看好未來君品Collection外部場地擴大發展的趨勢，將與「成家」深化婚禮企劃人員合作，將培訓與傳承君品酒店婚禮企劃服務導入予「成家」中，自明年三月起與「成家婚禮顧問」一起分工合作完成君品Collection所承攬的婚禮宴會。

針對市況，雲品觀察婚宴桌數概況從原本的25桌降為20桌左右，平均桌價則維持為每桌13,000元至18,000元間，新人辦理婚宴的總預算約為50萬元左右，仍然以飯店一站式的婚宴服務為市場主流。

為符合市場需求，雲品國際與婚禮平台「Go Wedding 」聯手推出「婚禮職人94狂」婚宴專案，集結了雲品國際與雲朗觀光旗下飯店，包含君品酒店、桃園皇家薇庭、淡水豪邸嘉廬、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、與頤品大飯店新莊、頤品大飯店新店北新共七處據點，提供進階版一站式服務，推出業界「全包式」喜宴。以2021年來看，共包含了291天的嚴選結婚日，凡在指定日期預定婚宴20桌以上，依館別與日期不同每桌13,990元+10%至 17,990元+10%不等。此專案包括新人婚宴必備的凡登「訂製西服」、鯊魚「婚禮攝影」(亦可選擇婚紗攝影)，與GIA認證的A-LUXE亞立詩0.3克拉「婚戒」，還有目前新人最在意的婚禮「視覺設計與迎賓酒會」、以及多項的婚禮周邊其他服務等五大項好禮，打破五星飯店需花費大筆資金辦理婚宴的既定印象，聯手為新人一次搞定婚宴所需服務。

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