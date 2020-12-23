立院內政委員會今審查律師陳恩民被提名為中選會委員人事案，綠委羅美玲表示，《公投法》應比照《公職人員選罷法》及《總統副總統選罷法》，禁止投票當日進行引導意向的行為，中選會應盡速訂定罰則，務必在明年公投上路前解決。

羅美玲指出，2018年公投綁大選造成亂象，而目前我國公投投票權人數大約2000萬，若民眾投票意願高達7、8成，即有1400萬民眾將出門投票，假設有5案，選票數將達上億，投票時間拉長，當年投、開票同時進行的亂象恐將再現。

陳恩民回應，投票前的沙盤推演是必要的，過去每1500人設置一投開票所，現在則減為1200人，已減輕選務人員的工作量。

羅美玲表示，公投的議題較複雜，民眾需要花費更多時間理解，但《公投法》規定，公報在選舉2天前送達即可，民眾的理解時間恐不足。2018年公投，很多人當場才在閱讀說明，不只嚴重拖延時間，甚至有具特定立場的選務人員當場「指導」投票。

羅美玲指出，2018年時有許多特定立場的團體，在投開票所30公尺外發放小卡，影響不少民眾的投票意向。陳恩民回應，會就引導投票意向但沒有罰則一事，建請中選會提出草案，解決基層執行困擾。

(中時 )