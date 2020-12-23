看好資安的問題沒有結束的一天！友訊(2332)今(23)日宣布，正式取得網路及資安業者Juniper Networks(瞻博網路，NYSE:JNPR)台灣代理權，聯手打造5G、AI驅動創新解決方案，為持續業務增長奠定未來發展的雙贏，但其實雙方合作已經有過20年，雙方盼藉由友訊強大的通路優勢，加上Juniper Networks的關鍵技術實力，在未來5G、AI時代打造雙贏。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，隨著5G時代來臨、遠距工作趨勢，以及物聯網應用蓬勃，促使企業部署新的雲端服務以擴展網路效能的需求，本次攜手Juniper Networks，雙方將共同打造五大解決方案，高安全性數據中心、新世代AI無線網路、新世代軟體定義廣域網路(SD-WAN)、資安情資聯防以及5G智慧應用，場域涵蓋政府、企業、教育、醫療、製造、金融、電信等，此外，未來SD-WAN發展，以及近期資安需求大增，都是Juniper應用。

鍾振遠表示，Juniper Networks提供AI in the Cloud的關鍵技術，協助用戶可以輕鬆透過AI人工智慧，用雲端服務的方式管理網路設備，這次友訊台灣分公司透過代理Juniper Networks品牌，使目前的產品線和網路解決方案更加完整，以符合台灣跨領域客戶的多樣化需求，並提供產業加值的技術與服務。期許建立雙方深厚的合作關係，共同為客戶打造強大、自動化、敏捷營運的堅實技術基礎，為持續業務增長奠定未來發展的雙贏。

針對Juniper Networks的產品在台的銷售模式，目前還是採用一次買斷式，鍾振遠表示，主要是因為考量台灣消費者對於訂閱製的習慣還需要努力，台灣還是會先採用一次性買斷，但已經看到市場一直在改變，現在已經慢慢開始接受月租費制，現在是過渡時期，市場結構一直在改變，未來資安、雲端相關的訂閱習慣也會慢慢接受。

Juniper Networks台灣區總經理林蒲英表示，隨著各企業積極投資數位轉型項目，本次的合作期望透過友訊堅強的通路實力，強化Juniper Networks在台灣的成長動能，攜手提供5G、AI驅動、資安等整合解決方案，一起為客戶創造最大價值，他進一步指出，現今企業面對數量龐大的行動裝置和物聯網(IoT)應用，管理難度更甚以往，促使企業加快部署雲端服務來擴展網路效能。

(時報資訊)