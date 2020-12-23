客思達-KY(2936)積極發展公司的數位資訊力，建立客思達-KY供應鏈平台及網路與實體零售商線上線下銷售網，成果逐漸反應在公司業績上，儘管美國新冠肺炎疫情嚴重，客思達-KY今年前3季平均毛利率達30.9%，年增1.68個百分點，客思達-KY財務長潘敏行表示，公司希望在現有基礎上不只賣貨，也建立品牌形象，透過新零售銷售網建立，讓公司不僅營收成長，營利也能增加。

客思達-KY今天舉行線上法說會，客思達-KY為家具廠，營運模式為自大陸及馬來西亞等亞洲地區進口家具，在美國地區銷售，中美貿易戰自2018年開打後雙方互祭關稅，且全球新冠肺炎疫情肆虐，致使全球供應鏈遷移重組，供應鏈某種程度的拆解重整，為美國家具業帶來很多不確定性，而疫情亦加速電商網路銷售興起，因應市場快速變化，客思達-KY近兩年積極發展公司數位資訊能力，一方面建立供應鏈平台，強化供應鏈管理，並運用創新的工具做行銷及通路分析，把不賺錢的做法及通路進行調整，強化公司競爭力。

潘敏行表示，新冠肺炎疫情及電商興起，讓傳統實體零售店受到不小的衝擊，雖然消費者在網路搜尋家具比例增加，但消費者在單件產品網路上購買還可以接受，對於大件家具網路購買後的退貨及售後服務還是有疑慮，而實體零售店面對網路興起亦開始往網路銷售延伸，但仍須藉由銷售人員對產品的專業知識，吸引消費者搜索並滿足消費者的期望，才能跟網路電商去競爭，客思達公司希望透過線上線下整合，建立新的零售銷售網，將行銷範圍從傳統的對零售商行銷(B2B)延伸至以Coaster品牌對終端消費者的行銷(B2C)，藉由客思達-KY美國零售商強大在地服務網，提供消費者優質從線上到實體的消費體驗，進而提升客思達-KY品牌形象。

客思達-KY供應鏈管理能力及線上線下新零售銷售網，讓公司業績在美國新冠肺炎疫情嚴重之下還能維持水準，今年前3季合併毛利率為30.9%，年增1.68個百分點，稅後盈餘為1.33億元，每股盈餘為1.76元，優於去年同期虧損；累計前11月合併營收為94.69億元，年減11.71%。

展望明年，潘敏行表示，美國政府仍會持續進行量化寬鬆及紓困穩定美國經濟，而全球新冠肺炎疫情要在明年第3季結束回到正常生活不太容易，預期明年美國民眾娛樂及旅遊支出不高，長時間居家可望支撐中低價家具需求，希望透過供應鏈平台及新零售銷售網的建立，帶動公司營收及營利的成長。

(時報資訊)