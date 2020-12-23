一名來自紐西蘭的機師，攻破台灣引以為傲的「本土防線」。而台北市議員徐巧芯今(23)日在臉書上公開案765染疫機師本月9日在台北的活動路徑，並指出他在當天有出現在「日本交流協會」。而因國安會秘書長顧立雄與其妻子經濟部長王美花，10日也曾秘密前往該交流協會，這個巧合讓網友直呼，難道我國內閣成員也出現染疫危機？

不過，針對確診機師的「足跡」與相關進一步消息，指揮中心下午兩點的記者會中會有說明，在此之前，並未證實前述傳言。

徐巧芯今日在臉書中爆料，指出中央疫情指揮中心沒有公開案765在9日的活動紀錄，表示該機師在當天曾前往「日本交流協會」以及松山區等其他地方，而這個消息也讓當地居民相當擔憂，呼籲指揮中心應該要秉持公開、透明，讓民眾知道他們該知道的訊息。徐巧芯原在臉書貼出一張圖表，顯示地方單位收到的確診機師「台北路徑」，與指揮中心公布的不同，後者在12月9日行程空白，而地方單位收到的卻是12月9日，確診機師去過日本交流協會。不過，後來徐巧芯撤下了該張圖表。

而有網友指出，本月初10日晚間，顧立雄以及王美花在仰德大道被爆發生「車禍」，因此曝光當日兩人曾前往位於陽明山的日本交流協會，後來王美花認了有去過日本交流協會，但表示車禍與他們無關。不過，在傳出確診機師在12月9日也曾去過日本交流協會後，有人也想到顧立雄、王美花10日也去了日本交流協會，因而有點擔心兩位政要的健康情形。

網友直呼「這也太巧了吧」、「都過快半個月了，會不會已經傳開了？」「內閣淪陷？」「慘了，超大破口」、「難道就是因為這樣所以才沒有公開嗎？」

(中時新聞網)