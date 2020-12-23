勞資爭議卻語焉不詳，金管會將緊盯上市櫃公司重訊品質。立委邱顯智23日在立法院財委會質詢如緯創印尼廠及和碩上海廠區遭當地員工包圍，但重訊都未揭露，金管會主委黃天牧強調，將由證期局要求證交所等，督促上市櫃公司重訊要確實，且會加強查處、進行罰款。

邱顯智指出，12月中緯創印度廠區遭人包圍及入侵，但緯創三次重訊卻只提及不明人士入侵等，對勞資爭議隻字未提，直到美國蘋果表示緯創若未解決勞資問題，將不再下新單給緯創，緯創才對外媒提及已調整印尼區副總裁，並要解決相關問題，國內重訊依舊未說明此事。

同樣的還有和碩上海廠區亦被員工包圍，目前重訊亦未提及，邱顯智表示，如此似乎並未落實ESG。

黃天牧對此表示，ESG的確是對台灣企業極重要的事，如這次就可能影響蘋果對緯創的訂單，不過交易所雖有抽查上市公司的重訊真實性，但畢竟無法逐一檢視，會由證期局要求證交所及櫃買中心加強這部分的查處，也要求上市櫃公司依重訊發布應注意事項規定，若是勞資爭議事實明確，就不能用其他事項來揭露，不確實者可以罰款。

(工商 )