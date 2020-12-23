因應新冠疫情帶來的衝擊，政府所發行振興三倍券使用期限只到12月31日，根據統計，市面上還有逾14億元票券尚未使用，為了搶收三倍券最後商機，高雄大遠百自12月25日起推出獨家加碼優惠，持政府振興紙本三倍券單筆消費3000元送300元。

為此，高雄大遠百推出聖誕交換禮物、百貨服飾跑趴必備、智能家電及家用寢飾等琳瑯滿目的獨家優惠商品供民眾選購，歡迎大家快拿出三倍券使用，三倍券花下去，越血拼越開心就在高雄大遠百。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，政府所發行的振興三倍券及數位藝Fun券使用期限到12月31日，體育署推出面額500元的動滋券則是使用至1月31日，提醒民眾把握最後使用期限；12月25日起高雄大遠百狂搶振興三倍券最後商機，持政府振興紙本三倍券單筆消費滿3000元送300元，全台限量1萬份，勢必會逼出民眾出清手上票券，加上年底適逢聖誕、跨年等節慶，相信將掀起另一波購物、贈禮熱潮，估計保暖冬衣、化妝品、家電家用等品項都會熱銷，就是要搶攻振興三倍券所帶來的效益，力拼全館業績成長兩成。

政府振興紙本三倍券於高雄大遠百全館購物視同現金但不找零；體育署推出面額500元的動滋券，在高雄大遠百館內可使用的品牌有5F曼黛瑪璉、瑪登瑪朵；6F nike kids、adidas kids、skechers kids；7F adidas neo、NIKE、Reebok、adidas、UNDER ARMOUR、SKECHERS、PUMA、ASICS、CONVERSE、DYACO、le coq sportif、BROOKS、3nity、KAPPA、晶璽、new balance、MERRELL、K-SWISS、MLB、FILA；8F山也行、山頂鳥、企鵝、Wolsey、Felix Buhler、Columbia、Traveler；9F飛狼、ABC MART、Native、FX等品牌，歡迎民眾使用動滋券消費購買享受獨家優惠；藝FUN券則可使用在威秀影城、17F誠品書店、6F祥瑞文化、9F ART64銀飾設計及10F的乾唐軒專櫃，提醒民眾手上還有未使用的振興三倍券、數位藝Fun券、動滋券一定要把握最後機會。

高雄大遠百大型餐廳持續推團聚優惠，受到民眾喜愛的團聚首選-饗食天堂，推出歲末迎春犒賞祭及尾牙春酒饗划算，平日用餐滿15人享2人免費；瓦城推4人主廚推薦餐只要2980元；涮乃葉日式涮涮鍋吃到飽則推尾牙聚餐滿額贈，消費滿1000元送100元優惠券；另外義式屋古拉爵、北澤壽喜燒專門店、喫茶趣、大戶屋、大河屋也有獨家優惠；值得一提的是，以經營川味火鍋為主，融匯各地火鍋特色於一體的大型直營連鎖企業-海底撈，每日營業至凌晨三點，歡迎民眾前來享受頂級尊寵的用餐服務。

(工商 )